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У школах хочуть запровадити новий предмет – «Луцькознавство»

У школах хочуть запровадити новий предмет – «Луцькознавство»
Розробили нову програму розвитку туризму Луцької міської територіальної громади на 2021-2022 роки.

Про це йшлося у середу, 23 грудня, під час сесії Луцькради.

Начальник управління туризму та промоції міста Катерина Теліпська зауважила, що в місті виникла потреба розробити нову програму розвитку туризму, адже до Луцька доєдналися нові території. На втілення заходів за два роки запланували витратити 7,2 мільйона гривень.

За словами Теліпської, серед новинок програми – у школах міської громади хочуть впровадити курс «Луцькознавство».

«Із метою виховання лучанина, із метою вивчення історії Луцька, виховання гордості міського жителя за те, що він є лучанином чи лучанкою», - сказала посадовиця. Планують, що програму для курсу напрацює управління туризму із залученням краєзнавців, музейників та істориків. Рекомендуватимуть проводити уроки вчителям історії. У «Луцькознавстві», окрім історії міста, розповідатимуть про культуру, традиції, а також людей, які жили та творили в Луцьку.

Катерина Теліпська додала, що ще однією новацією стане розробка маршрутів «Луцьк+», завдяки яким туриста хочуть зацікавити довше залишитися в місті, а також перетворити Луцьк на логістичний центр всієї області.

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Теги: туризм, Луцьк, розвиток
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Коментарі 1
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На перший погляд смішнл, але якщо задуматись, то люди отак живуть геть нічого або малр знаючи про своє місьо, його історію. Думаю це було б корисно
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