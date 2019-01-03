У школах хочуть запровадити новий предмет – «Луцькознавство»

Розробили нову програму розвитку туризму Луцької міської територіальної громади на 2021-2022 роки.Про це йшлося у середу, 23 грудня, під час сесії Луцькради.Начальник управління туризму та промоції містазауважила, що в місті виникла потреба розробити нову програму розвитку туризму, адже до Луцька доєдналися нові території. На втілення заходів за два роки запланували витратити 7,2 мільйона гривень.За словами Теліпської, серед новинок програми – у школах міської громади хочуть впровадити курс «Луцькознавство».«Із метою виховання лучанина, із метою вивчення історії Луцька, виховання гордості міського жителя за те, що він є лучанином чи лучанкою», - сказала посадовиця. Планують, що програму для курсу напрацює управління туризму із залученням краєзнавців, музейників та істориків. Рекомендуватимуть проводити уроки вчителям історії. У «Луцькознавстві», окрім історії міста, розповідатимуть про культуру, традиції, а також людей, які жили та творили в Луцьку.Катерина Теліпська додала, що ще однією новацією стане розробка маршрутів «Луцьк+», завдяки яким туриста хочуть зацікавити довше залишитися в місті, а також перетворити Луцьк на логістичний центр всієї області.