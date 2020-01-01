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Стали відомі деталі аварії, яка трапилась у Луцьку біля заправки

Стали відомі деталі аварії, яка трапилась у Луцьку біля заправки
У поліції розповіли деталі аварії, яка сталась на проспекті Соборності у Луцьку.

Про це йдеться на сайті ГУНП у Волинській області.

Нагадаємо, що 22 грудня близько 18 години зіткнулися Ford Scorpio із Volkswagen Passat.

Внаслідок аварії 30-річний водій легковика Ford отримав численні забої, його госпіталізували до Луцької міської клінічної лікарні.

Стали відомі деталі аварії, яка трапилась у Луцьку біля заправки
Стали відомі деталі аварії, яка трапилась у Луцьку біля заправки

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Теги: Луцьк, аварія, заправка
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