Стали відомі деталі аварії, яка трапилась у Луцьку біля заправки
Сьогодні, 11:39
У поліції розповіли деталі аварії, яка сталась на проспекті Соборності у Луцьку.
Про це йдеться на сайті ГУНП у Волинській області.
Нагадаємо, що 22 грудня близько 18 години зіткнулися Ford Scorpio із Volkswagen Passat.
Внаслідок аварії 30-річний водій легковика Ford отримав численні забої, його госпіталізували до Луцької міської клінічної лікарні.
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Про це йдеться на сайті ГУНП у Волинській області.
Нагадаємо, що 22 грудня близько 18 години зіткнулися Ford Scorpio із Volkswagen Passat.
Внаслідок аварії 30-річний водій легковика Ford отримав численні забої, його госпіталізували до Луцької міської клінічної лікарні.
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