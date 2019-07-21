У Луцьку поліцію просять посилено боротися із «закладчиками»
Сьогодні, 11:16
У Луцьку планують комплексно взятися за проблему розповсюдження наркотиків, зокрема серед дітей.
Про це йшлося у середу, 23 грудня під час сесії Луцькради.
Мер Луцька Ігор Поліщук закликав в.о. начальника Луцького відділення поліції Сергія Рудницького взятися за проблему «закладок» та наркоманії загалом серед дітей.
«На сьогодні є колосальна проблема у нашому місті, в інших містах. Ця гидота, ця біда проникає в навчальні заклади, зокрема школи та університети», - сказав Поліщук. Також, за його словами, існує й проблема вживання алкоголю неповнолітніми, тож поліцію також просять звернути на це увагу.
Міський голова додав, що на початку року проведуть комплексну нараду, аби напрацювати заходи для протидії наркоманії на території міської громади.
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Про це йшлося у середу, 23 грудня під час сесії Луцькради.
Мер Луцька Ігор Поліщук закликав в.о. начальника Луцького відділення поліції Сергія Рудницького взятися за проблему «закладок» та наркоманії загалом серед дітей.
«На сьогодні є колосальна проблема у нашому місті, в інших містах. Ця гидота, ця біда проникає в навчальні заклади, зокрема школи та університети», - сказав Поліщук. Також, за його словами, існує й проблема вживання алкоголю неповнолітніми, тож поліцію також просять звернути на це увагу.
Міський голова додав, що на початку року проведуть комплексну нараду, аби напрацювати заходи для протидії наркоманії на території міської громади.
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