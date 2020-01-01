Через «Ягодин» у Європу намагалися вивезти «Кобзар», вартістю від 50 тисяч доларів





Про це інформує Волинська митниця Держмитслужби, пише "



За попередніми даними, нелегальне переправлення планував київський посередник. Він діяв на замовлення європейських клієнтів, найнявши кур’єра.



Книгу мали вивезти через «Ягодин».



Оперативники та слідчі СБУ виявили в особистих речах фігуранта прихований збірник поетичних видань «Кобзар» Т.Г. Шевченка 1860 року. За попередніми висновками експертів, вилучене видання «Кобзаря» є однією із останніх прижиттєвих публікацій автора і на аукціонах в Європі може коштувати від 50 тисяч доларів США.



Наразі в Україні за офіційними даними залишилося лише 8 примірників такого видання і вони є культурною та історичною цінністю країни. У зловмисника також виявлено понад 200 срібних монет та прикрас часів Кельтської та Римської культур.



Вилучені речі направлять на проведення експертного дослідження. За його результатами фігурантам планується повідомити про підозру за ч. 2 ст. 15 та ч. 1 ст. 201ККУ.



Після завершення досудового розслідування розглядатиметься питання щодо передачі вилучених культурних цінностей до Музейного фонду України. Операція проводилась у взаємодії з Волинською митницею Держмитслужби України.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За кордон незаконно хотіли вивезти унікальне видання «Кобзаря» Тараса Шевченка.Про це інформує Волинська митниця Держмитслужби, пише " Твій портал ".За попередніми даними, нелегальне переправлення планував київський посередник. Він діяв на замовлення європейських клієнтів, найнявши кур’єра.Книгу мали вивезти через «Ягодин».Оперативники та слідчі СБУ виявили в особистих речах фігуранта прихований збірник поетичних видань «Кобзар» Т.Г. Шевченка 1860 року. За попередніми висновками експертів, вилучене видання «Кобзаря» є однією із останніх прижиттєвих публікацій автора і на аукціонах в Європі може коштувати від 50 тисяч доларів США.Наразі в Україні за офіційними даними залишилося лише 8 примірників такого видання і вони є культурною та історичною цінністю країни. У зловмисника також виявлено понад 200 срібних монет та прикрас часів Кельтської та Римської культур.Вилучені речі направлять на проведення експертного дослідження. За його результатами фігурантам планується повідомити про підозру за ч. 2 ст. 15 та ч. 1 ст. 201ККУ.Після завершення досудового розслідування розглядатиметься питання щодо передачі вилучених культурних цінностей до Музейного фонду України. Операція проводилась у взаємодії з Волинською митницею Держмитслужби України.

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