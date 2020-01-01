Зніс дві секції паркану та втік: у Луцьку розшукують свідків нічної ДТП
Сьогодні, 11:57
У Луцьку розшукують водія-втікача або очевидців нічної аварії, яка трапилася у ніч на 23 грудня на вулиці Писаревського.
Допис із проханням про розшук опублікував у фейсбук-спільноті користувач Ігор Степанюк.
Повідомляють, близько 1-ї години ночі на вулиці Писаревського, 24 водій авто зніс дві секції паркану та ворота і втік з місця події, лишивши бампер та номера.
"Можливо, хтось був свідком, чи є відео з реєстратора, просимо відгукнутись за винагороду", - звертається автор допису.
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Допис із проханням про розшук опублікував у фейсбук-спільноті користувач Ігор Степанюк.
Повідомляють, близько 1-ї години ночі на вулиці Писаревського, 24 водій авто зніс дві секції паркану та ворота і втік з місця події, лишивши бампер та номера.
"Можливо, хтось був свідком, чи є відео з реєстратора, просимо відгукнутись за винагороду", - звертається автор допису.
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