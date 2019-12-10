У Луцьку планують створити додаток для оперативного реагування на комунальні проблеми
Сьогодні, 20:41
У Луцьку хочуть створити додаток «15-80» задля оперативного реагування на проблеми, що стосуються житлово-комунальної сфери міської громади.
Про це йшлося у середу, 23 грудня під час сесії Луцькради.
Мер Луцька Ігор Поліщук зауважив, що платформа «Відкрите місто» фактично призупинила роботу. Тож Луцьк вивчить досвід інших міст із приводу розробки додатку, де мешканці зможуть оперативно повідомляти про проблеми, а комунальні служби – реагувати.
«Ідеш, бачиш, що яма на дорозі чи не встигли вивезти сміття – сфотографував, додав геолокацію і служби реагують. Усе це буде можливо завдяки додатку «15-80». Він має стати ефективним інструментом для вирішення проблем в місті і помічником для комунальних підприємств та виконавчих органів», - наголосив Поліщук.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йшлося у середу, 23 грудня під час сесії Луцькради.
Мер Луцька Ігор Поліщук зауважив, що платформа «Відкрите місто» фактично призупинила роботу. Тож Луцьк вивчить досвід інших міст із приводу розробки додатку, де мешканці зможуть оперативно повідомляти про проблеми, а комунальні служби – реагувати.
«Ідеш, бачиш, що яма на дорозі чи не встигли вивезти сміття – сфотографував, додав геолокацію і служби реагують. Усе це буде можливо завдяки додатку «15-80». Він має стати ефективним інструментом для вирішення проблем в місті і помічником для комунальних підприємств та виконавчих органів», - наголосив Поліщук.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У місті на Волині мешканці 4 вулиць грузнуть у болоті на дорогах, які відремонтували лише на папері
Сьогодні, 21:20
У Луцьку планують створити додаток для оперативного реагування на комунальні проблеми
Сьогодні, 20:41
Погода у Луцьку та Волинській області на четвер, 24 грудня
Сьогодні, 20:00
Волинські волонтери везуть бійцям на Схід 2 тонни вантажу. ВІДЕО
Сьогодні, 19:36
Частину сільради у Княгининку віддадуть під школу мистецтв
Сьогодні, 19:16