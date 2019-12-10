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У Луцьку планують створити додаток для оперативного реагування на комунальні проблеми

У Луцьку планують створити додаток для оперативного реагування на комунальні проблеми
У Луцьку хочуть створити додаток «15-80» задля оперативного реагування на проблеми, що стосуються житлово-комунальної сфери міської громади.

Про це йшлося у середу, 23 грудня під час сесії Луцькради.

Мер Луцька Ігор Поліщук зауважив, що платформа «Відкрите місто» фактично призупинила роботу. Тож Луцьк вивчить досвід інших міст із приводу розробки додатку, де мешканці зможуть оперативно повідомляти про проблеми, а комунальні служби – реагувати.

«Ідеш, бачиш, що яма на дорозі чи не встигли вивезти сміття – сфотографував, додав геолокацію і служби реагують. Усе це буде можливо завдяки додатку «15-80». Він має стати ефективним інструментом для вирішення проблем в місті і помічником для комунальних підприємств та виконавчих органів», - наголосив Поліщук.

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Теги: Луцьк, додаток, комунальні служби
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