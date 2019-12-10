У Луцьку планують створити додаток для оперативного реагування на комунальні проблеми

У Луцьку хочуть створити додаток «15-80» задля оперативного реагування на проблеми, що стосуються житлово-комунальної сфери міської громади.Про це йшлося у середу, 23 грудня під час сесії Луцькради.Мер Луцьказауважив, що платформа «Відкрите місто» фактично призупинила роботу. Тож Луцьк вивчить досвід інших міст із приводу розробки додатку, де мешканці зможуть оперативно повідомляти про проблеми, а комунальні служби – реагувати.«Ідеш, бачиш, що яма на дорозі чи не встигли вивезти сміття – сфотографував, додав геолокацію і служби реагують. Усе це буде можливо завдяки додатку «15-80». Він має стати ефективним інструментом для вирішення проблем в місті і помічником для комунальних підприємств та виконавчих органів», - наголосив Поліщук.