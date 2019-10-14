У Рівному 9-річна дівчинка вночі 4 рази приходила додому, але її не впускав вітчим

У Рівному містом вночі розгулювала самотня 9-річна дівчинка.Так, близько 4-ї ранку патрульним надійшов виклик — виявлення дитини на вулиці Романа Шухевича, - інформує патрульна поліція Рівненської області.Прибувши на місце події патрульні виявили заявника, який повертався з роботи та побачив малолітню дівчинку. Дитина сказала, що намагалась неодноразово потрапити додому, але чоловік, з яким живе мама її не впустив.Зі слів дівчинки, мама вранці залишила помешкання і пообіцяла повернутись, але не зробила цього. Тому дитина блукала вулицями міста, тому що не знала куди їй подітись.Патрульні направились з 9-річною дитиною за місцем проживання і чоловік справді не відчинив двері дитині."Йди геть! Я тобі не батько!", - казав вітчим.А патрульним, на прохання яких він відчинив двері, чоловік пояснив, що дитина йому не дочка і у квартирі не прописана.Через чергову частину патрульні встановили місце реєстрації її матері та бабусі й відвезли її туди. Бабуся, яка відкрила двері, повідомила, що виховання дитини — обов’язок батьків і неохоче прийняла внучку. На прохання патрульних нагодувала та обігріла дівчинку, яка нічого не їла від ранку.Патрульні повідомили про ситуацію усі відповідні служби.