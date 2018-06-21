4 кластери та 8 субрегіонів: у Волинській області схвалили проєкт плану управління відходами до 2030 року

У Волиснькій області схвалили проєкт Регіонального плану управління відходами до 2030 року. Доопрацювання потребує лише частина співвідношення державного та місцевих бюджетів у реалізації Регіонального плану.Засідання робочої групи відбулося сьогодні, 23 грудня 2020 року, інформує пресслужба Волинської ОДА.Нагадують, що Регіональний план управління відходами у Волинській області є етапом реалізації в області Національної стратегії управління відходами в Україні до 2030 року.Відповідно до Національної стратегії управління відходами, у Регіональному плані визначені пріоритетні напрямки, а саме: запобігання утворення відходів, підготовка до повторного використання, рециклінг, операції з відновлення (у т.ч. відновлення з виробленням енергії) та видалення.У Регіональному плані управління відходами передбачається істотне зменшення кількості існуючих полігонів. Наразі в області налічується понад 450 місцевих сміттєвих полігонів. Натомість планується створення 4-9 місцевих полігонів та один регіональний полігон.Полігони створюватимуться на основі уже діючих та відповідно до кластерів і субрегіонів, на які умовно буде поділена область. Враховуючи логістичну складову, стан дорожнього покриття, густоту населення, буде створено чотири кластери та вісім субрегіонів.Також до 2030 року планується стовідсотково охопити населення роздільним збиранням твердих побутових відходів, збільшити відсоток відходів, які відправляються на повторну переробку та зменшити кількість сміття, яке підлягає захороненю.Окрім цього, передбачається створення дев’яти потужностей для компостування біовідходів. Наразі на території області немає жодної такої потужності.Важливим пунктом реалізації Регіонального плану є джерела фінансування. Відтак, окрім передбачених державного та місцевого бюджетів, заступник голови облдержадміністрації запропонував розглянути можливість залучення інвестицій для реалізації плану. Оскільки, у зв’язку з пандемією можливості державного та обласного бюджетів обмежені.Згідно з процедурою, Регіональний план буде відправлений на погодження у Міністерство розвитку громад та територій України та Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України. Лише після погодження із міністерствами Регіональний план управління відходами у Волинській області до 2030 року буде поданий на розгляд депутатів обласної ради.