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З тимчасово непідконтрольної території повернули військового волинської бригади

З тимчасово непідконтрольної території повернули військового волинської бригади
Сьогодні, 23 грудня, з тимчасово непідконтрольної території повернули військового 14-ї окремої мехіназованої бригади імені князя Романа Великого.

Про це повідомляють на сторінці "Українська делегація для участі у Тристоронній контактній групі" у фейсбуці.

"Сьогодні, завдяки відповідним діям Гуманітарної підгрупи в ТКГ українській стороні було повернуто військовослужбовця однієї з механізованих бригад ЗСУ, молодшого сержанта Пупка Олександра Івановича, який за обставинами, які встановлюються, нещодавно потрапив на тимчасово непідконтрольну територію", - йдеться у дописі.

В Українській делегації підтвердили, що військового звати Пупко Олександр Іванович, про взяття якого і повідомляли раніше бойовики.

За інформацією з відкритих джерел, він – командир відділення розвідувального взводу 14 окремої мехіназованої бригади імені князя Романа Великого, місцем постійної дислокації якої є місто Володимир-Волинський.

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Теги: військовий, механіхована бригада, полон
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