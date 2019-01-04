З тимчасово непідконтрольної території повернули військового волинської бригади
Сьогодні, 14:30
Сьогодні, 23 грудня, з тимчасово непідконтрольної території повернули військового 14-ї окремої мехіназованої бригади імені князя Романа Великого.
Про це повідомляють на сторінці "Українська делегація для участі у Тристоронній контактній групі" у фейсбуці.
"Сьогодні, завдяки відповідним діям Гуманітарної підгрупи в ТКГ українській стороні було повернуто військовослужбовця однієї з механізованих бригад ЗСУ, молодшого сержанта Пупка Олександра Івановича, який за обставинами, які встановлюються, нещодавно потрапив на тимчасово непідконтрольну територію", - йдеться у дописі.
В Українській делегації підтвердили, що військового звати Пупко Олександр Іванович, про взяття якого і повідомляли раніше бойовики.
За інформацією з відкритих джерел, він – командир відділення розвідувального взводу 14 окремої мехіназованої бригади імені князя Романа Великого, місцем постійної дислокації якої є місто Володимир-Волинський.
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Про це повідомляють на сторінці "Українська делегація для участі у Тристоронній контактній групі" у фейсбуці.
"Сьогодні, завдяки відповідним діям Гуманітарної підгрупи в ТКГ українській стороні було повернуто військовослужбовця однієї з механізованих бригад ЗСУ, молодшого сержанта Пупка Олександра Івановича, який за обставинами, які встановлюються, нещодавно потрапив на тимчасово непідконтрольну територію", - йдеться у дописі.
В Українській делегації підтвердили, що військового звати Пупко Олександр Іванович, про взяття якого і повідомляли раніше бойовики.
За інформацією з відкритих джерел, він – командир відділення розвідувального взводу 14 окремої мехіназованої бригади імені князя Романа Великого, місцем постійної дислокації якої є місто Володимир-Волинський.
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