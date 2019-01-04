З тимчасово непідконтрольної території повернули військового волинської бригади





Про це повідомляють



"Сьогодні, завдяки відповідним діям Гуманітарної підгрупи в ТКГ українській стороні було повернуто військовослужбовця однієї з механізованих бригад ЗСУ, молодшого сержанта Пупка Олександра Івановича, який за обставинами, які встановлюються, нещодавно потрапив на тимчасово непідконтрольну територію", - йдеться у дописі.



В Українській делегації підтвердили, що військового звати Пупко Олександр Іванович, про взяття якого і повідомляли раніше бойовики.



За інформацією з відкритих джерел, він – командир відділення розвідувального взводу 14 окремої мехіназованої бригади імені князя Романа Великого, місцем постійної дислокації якої є місто Володимир-Волинський.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні, 23 грудня, з тимчасово непідконтрольної території повернули військового 14-ї окремої мехіназованої бригади імені князя Романа Великого.Про це повідомляють на сторінці "Українська делегація для участі у Тристоронній контактній групі" у фейсбуці."Сьогодні, завдяки відповідним діям Гуманітарної підгрупи в ТКГ українській стороні було повернуто військовослужбовця однієї з механізованих бригад ЗСУ, молодшого сержанта, який за обставинами, які встановлюються, нещодавно потрапив на тимчасово непідконтрольну територію", - йдеться у дописі.В Українській делегації підтвердили, що військового звати Пупко Олександр Іванович, про взяття якого і повідомляли раніше бойовики.За інформацією з відкритих джерел, він – командир відділення розвідувального взводу 14 окремої мехіназованої бригади імені князя Романа Великого, місцем постійної дислокації якої є місто Володимир-Волинський.

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