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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Захворюваність на СOVID-19 на Волині знову росте: де ситуація найгірша

Захворюваність на СOVID-19 на Волині знову росте: де ситуація найгірша
Волинська область за останні два тижні перемістилася із десятого на восьме місце в Україні за кількістю інфікованих коронавірусом.

Про це йшлося сьогодні, 23 грудня, під час брифінгу у Волинській ОДА щодо ситуації в області з протидією поширенню коронавірусної інфекції.

Головний державний санітарний лікар Волинської області Наталія Янко розповіла, що наразі в області показник – 452 випадки на 100 тисяч населення. Він вищий від середньодержавного на 19%.
За словами Наталії Янко, після незначного зниження захворюваність на коронавірус на Волині знову зростає.

«Якщо на початку грудня тижневий приріст випадків становив 3%, то за останній тиждень перевищив 27%. За минулий тиждень захворіло понад 2 600 волинян, тоді як позаминулого – понад 2000 волинян», – сказала Наталія Янко.

Найгіршою ж в області є ситуація із захворюваністю на коронавірус у Луцьку і Луцькому районі. Тут 73% усієї захворюваності в області.

Показник захворюваності на 100 тисяч населення у Луцьку та Луцькому районі перевищує середньообласний у 2,6 рази. Крім того, високий рівень захворюваності – у Володимирі-Волинському. Найнижчі показники фіксують у Старовижівському, Камінь-Каширському, Ратнівському і Шацькому районах.

Натомість, зауважила Наталія Янко, зменшується кількість активних хворих. В області наразі хворіють приблизно 5 600 людей, що на тисячу менше, ніж попереднього тижня.

Нагадаємо, станом на 23 грудня в області зареєстрували 31490 випадків COVID-19, що підтверджені лабораторно методом ПЛР, з них 1515 у дітей та 2343 у медичних працівників. Одужало 25 368 осіб, з них 1163 дитини та 1969 медичних працівників. 495 випадків хвороби завершилося летально (в тому числі померло 18 медиків).

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Теги: коронавірус, Волинь, ситуація
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