Захворюваність на СOVID-19 на Волині знову росте: де ситуація найгірша





Про це йшлося сьогодні, 23 грудня, під час брифінгу у Волинській ОДА щодо ситуації в області з протидією поширенню коронавірусної інфекції.



Головний державний санітарний лікар Волинської області Наталія Янко розповіла, що наразі в області показник – 452 випадки на 100 тисяч населення. Він вищий від середньодержавного на 19%.

За словами Наталії Янко, після незначного зниження захворюваність на коронавірус на Волині знову зростає.



«Якщо на початку грудня тижневий приріст випадків становив 3%, то за останній тиждень перевищив 27%. За минулий тиждень захворіло понад 2 600 волинян, тоді як позаминулого – понад 2000 волинян», – сказала Наталія Янко.



Найгіршою ж в області є ситуація із захворюваністю на коронавірус у Луцьку і Луцькому районі. Тут 73% усієї захворюваності в області.



Показник захворюваності на 100 тисяч населення у Луцьку та Луцькому районі перевищує середньообласний у 2,6 рази. Крім того, високий рівень захворюваності – у Володимирі-Волинському. Найнижчі показники фіксують у Старовижівському, Камінь-Каширському, Ратнівському і Шацькому районах.



Натомість, зауважила Наталія Янко, зменшується кількість активних хворих. В області наразі хворіють приблизно 5 600 людей, що на тисячу менше, ніж попереднього тижня.



Нагадаємо,



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинська область за останні два тижні перемістилася із десятого на восьме місце в Україні за кількістю інфікованих коронавірусом.Про це йшлося сьогодні, 23 грудня, під час брифінгу у Волинській ОДА щодо ситуації в області з протидією поширенню коронавірусної інфекції.Головний державний санітарний лікар Волинської областірозповіла, що наразі в області показник – 452 випадки на 100 тисяч населення. Він вищий від середньодержавного на 19%.За словами Наталії Янко, після незначного зниження захворюваність на коронавірус на Волині знову зростає.«Якщо на початку грудня тижневий приріст випадків становив 3%, то за останній тиждень перевищив 27%. За минулий тиждень захворіло понад 2 600 волинян, тоді як позаминулого – понад 2000 волинян», – сказала Наталія Янко.Найгіршою ж в області є ситуація із захворюваністю на коронавірус у Луцьку і Луцькому районі. Тут 73% усієї захворюваності в області.Показник захворюваності на 100 тисяч населення у Луцьку та Луцькому районі перевищує середньообласний у 2,6 рази. Крім того, високий рівень захворюваності – у Володимирі-Волинському. Найнижчі показники фіксують у Старовижівському, Камінь-Каширському, Ратнівському і Шацькому районах.Натомість, зауважила Наталія Янко, зменшується кількість активних хворих. В області наразі хворіють приблизно 5 600 людей, що на тисячу менше, ніж попереднього тижня.Нагадаємо, станом на 23 грудня в області зареєстрували 31490 випадків COVID-19 , що підтверджені лабораторно методом ПЛР, з них 1515 у дітей та 2343 у медичних працівників. Одужало 25 368 осіб, з них 1163 дитини та 1969 медичних працівників. 495 випадків хвороби завершилося летально (в тому числі померло 18 медиків).

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