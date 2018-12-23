Як вибрати постільну білизну: матеріали і розміри*





Якщо необхідно виконати велику закупівлю, то вигідно купити



Компанія «СВ Текстиль» реалізує постільну білизну від знаменитих брендів, таких як: Barine, Karaca Home, Beverly Hills polo Club, Penelope тощо. Незважаючи на приголомшливі характеристики, товар, куплений оптом, здивує своєю доступністю.



Вибір матеріалу







Це ключовий момент при підборі текстильної продукції. Існують три основні групи, що відрізняються за складом тканини. Бувають матеріали: натуральні, синтетичні і сумішеві. Якщо перед вами вироби, що складаються тільки з штучних волокон, то таку продукцію краще обходити стороною. Хоча за ціною вона є найбільш дешевою, що є істотною спокусою.



Краще трохи переплатити, але придбати текстиль з натуральних волокон:



1. Бавовняний. Це один з найбільш популярних варіантів, що дозволяє створювати тканини з різним типом кручення і переплетення. Серед таких матеріалів: бязь, батист, ситець, сатин та інші. Комплекти білизни, виготовлені з таких тканин, славляться зносостійкістю, практичністю, різноманітністю забарвлень і простотою догляду. Бавовняний матеріал має хорошу вентиляцію і водопоглинання.



2. Лляний. Такі полотна є екологічно безпечними. Вони сприяють знищенню бактерій на поверхні тканини. На дотик лляна білизна м'яка і приємна. Полотно легко переться і швидко висихає. Особливу користь такий текстиль приносить влітку, гарантуючи хорошу вентиляцію. Тому навіть при +40°C льон забезпечує комфортний сон.



3. Бамбуковий. Це найкращий варіант для тих, хто страждає через алергію. Такий текстиль володіє повітропроникністю, що дає можливість шкірі дихати під час сну. Бамбуковим тканинам притаманні гігроскопічність, антибактеріальність, відсутність накопичення запахів і електризації.



Всі ці природні волокна можуть комбінуватися з штучними. Однак для додання кращих властивостей рекомендують вибирати текстиль, в якому натуральних складників значно більше.



Типи розмірів







Невідповідність параметрів постільної білизни та інших речей створює дискомфорт при заправці ковдри в підодіяльник, надяганні наволочки на подушку, а також безпосередньо під час сну. Утворені складки і заломи можуть доставити безліч незручностей. Якщо розмір постільної білизни занадто великий, то ковдра буде постійно збиватися, що призведе до дискомфорту під час сну.



Щоб спростити вибір постільних речей, була розроблена спеціальна таблиця стандартів, за якою сьогодні розрізняють такі види комплектів білизни:



- односпальний;

- полуторний;

- двоспальний;

- євро;

- сімейний;

- дитячий.



Крім розмірів, рекомендують визначитися з комплектацією. У набори може входити одна або кілька наволочок. Варто звертати увагу на опис комплектів, так як там повинні вказувати основні параметри. Якщо виникають питання, треба звернутися до менеджерів магазину, вони обов'язково допоможуть зробити правильний вибір.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Здавалося б, що може бути складного в покупці постільної білизни. Однак у цьому питанні присутня маса підводних каменів, про які варто знати і пам'ятати. Адже не всі продавці здатні правильно донести інформацію до покупців, щоб ті придбали саме той товар, який їм підходить. Однак це не стосується інтернет-магазину SVTextile. Висококласні менеджери допоможуть у виборі текстильної продукції, щоб вона підходила за розміром, кольором і експлуатаційними характеристиками.Якщо необхідно виконати велику закупівлю, то вигідно купити постільну білизну оптом . Це дозволить отримати якісний товар від провідних торгових марок за невисокою вартістю за одиницю продукції.Компанія «СВ Текстиль» реалізує постільну білизну від знаменитих брендів, таких як: Barine, Karaca Home, Beverly Hills polo Club, Penelope тощо. Незважаючи на приголомшливі характеристики, товар, куплений оптом, здивує своєю доступністю.Це ключовий момент при підборі текстильної продукції. Існують три основні групи, що відрізняються за складом тканини. Бувають матеріали: натуральні, синтетичні і сумішеві. Якщо перед вами вироби, що складаються тільки з штучних волокон, то таку продукцію краще обходити стороною. Хоча за ціною вона є найбільш дешевою, що є істотною спокусою.Краще трохи переплатити, але придбати текстиль з натуральних волокон:1. Бавовняний. Це один з найбільш популярних варіантів, що дозволяє створювати тканини з різним типом кручення і переплетення. Серед таких матеріалів: бязь, батист, ситець, сатин та інші. Комплекти білизни, виготовлені з таких тканин, славляться зносостійкістю, практичністю, різноманітністю забарвлень і простотою догляду. Бавовняний матеріал має хорошу вентиляцію і водопоглинання.2. Лляний. Такі полотна є екологічно безпечними. Вони сприяють знищенню бактерій на поверхні тканини. На дотик лляна білизна м'яка і приємна. Полотно легко переться і швидко висихає. Особливу користь такий текстиль приносить влітку, гарантуючи хорошу вентиляцію. Тому навіть при +40°C льон забезпечує комфортний сон.3. Бамбуковий. Це найкращий варіант для тих, хто страждає через алергію. Такий текстиль володіє повітропроникністю, що дає можливість шкірі дихати під час сну. Бамбуковим тканинам притаманні гігроскопічність, антибактеріальність, відсутність накопичення запахів і електризації.Всі ці природні волокна можуть комбінуватися з штучними. Однак для додання кращих властивостей рекомендують вибирати текстиль, в якому натуральних складників значно більше.Невідповідність параметрів постільної білизни та інших речей створює дискомфорт при заправці ковдри в підодіяльник, надяганні наволочки на подушку, а також безпосередньо під час сну. Утворені складки і заломи можуть доставити безліч незручностей. Якщо розмір постільної білизни занадто великий, то ковдра буде постійно збиватися, що призведе до дискомфорту під час сну.Щоб спростити вибір постільних речей, була розроблена спеціальна таблиця стандартів, за якою сьогодні розрізняють такі види комплектів білизни:- односпальний;- полуторний;- двоспальний;- євро;- сімейний;- дитячий.Крім розмірів, рекомендують визначитися з комплектацією. У набори може входити одна або кілька наволочок. Варто звертати увагу на опис комплектів, так як там повинні вказувати основні параметри. Якщо виникають питання, треба звернутися до менеджерів магазину, вони обов'язково допоможуть зробити правильний вибір.

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