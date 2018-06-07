Фонтан та спуск у центральний парк Луцька планують відремонтувати
Сьогодні, 14:50
У Луцьку хочуть відремонтувати спуск, що веде до Центрального парку культури та відпочинку імені Лесі Українки.
Про це йшлося у середу, 23 грудня, під час сесії Луцькради.
Депутат Андрій Білан поцікавився долею водограїв, що розташовані навпроти головного корпусу ВНУ імені Лесі Українки. Мер Луцька Ігор Поліщук зазначив, що у планах – капремонт відрізку від спуску із проспекту Волі до входу у центральний парк.
«Той каскадний фонтан, який є, і сходи, що викладені з гранітних каменів, і освітлення потребують ремонту, бо були облаштовані ще у 60-х роках», - наголосив Поліщук. За його словами, нині проєктанти працюють над технічним завданням.
«Усі гранітні споруди – у хорошому стані. Але потрібно поправити основу, здійснити ремонт фонтанів, тому розглядаємо це питання в комплексі», - додав Ігор Поліщук.
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Про це йшлося у середу, 23 грудня, під час сесії Луцькради.
Депутат Андрій Білан поцікавився долею водограїв, що розташовані навпроти головного корпусу ВНУ імені Лесі Українки. Мер Луцька Ігор Поліщук зазначив, що у планах – капремонт відрізку від спуску із проспекту Волі до входу у центральний парк.
«Той каскадний фонтан, який є, і сходи, що викладені з гранітних каменів, і освітлення потребують ремонту, бо були облаштовані ще у 60-х роках», - наголосив Поліщук. За його словами, нині проєктанти працюють над технічним завданням.
«Усі гранітні споруди – у хорошому стані. Але потрібно поправити основу, здійснити ремонт фонтанів, тому розглядаємо це питання в комплексі», - додав Ігор Поліщук.
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