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Фонтан та спуск у центральний парк Луцька планують відремонтувати

Фонтан та спуск у центральний парк Луцька планують відремонтувати
У Луцьку хочуть відремонтувати спуск, що веде до Центрального парку культури та відпочинку імені Лесі Українки.

Про це йшлося у середу, 23 грудня, під час сесії Луцькради.

Депутат Андрій Білан поцікавився долею водограїв, що розташовані навпроти головного корпусу ВНУ імені Лесі Українки. Мер Луцька Ігор Поліщук зазначив, що у планах – капремонт відрізку від спуску із проспекту Волі до входу у центральний парк.

«Той каскадний фонтан, який є, і сходи, що викладені з гранітних каменів, і освітлення потребують ремонту, бо були облаштовані ще у 60-х роках», - наголосив Поліщук. За його словами, нині проєктанти працюють над технічним завданням.

«Усі гранітні споруди – у хорошому стані. Але потрібно поправити основу, здійснити ремонт фонтанів, тому розглядаємо це питання в комплексі», - додав Ігор Поліщук.


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Теги: ремонт, фонтан, Луцьк
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Коментарі 1
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А коли буде ремонт палицівському пам'ятнику "Парад планет"?
Він то у хорошому стані, але не блищить, не яскравіє, тра помінять основу, поправити планети...
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