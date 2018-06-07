Фонтан та спуск у центральний парк Луцька планують відремонтувати

У Луцьку хочуть відремонтувати спуск, що веде до Центрального парку культури та відпочинку імені Лесі Українки.Про це йшлося у середу, 23 грудня, під час сесії Луцькради.Депутатпоцікавився долею водограїв, що розташовані навпроти головного корпусу ВНУ імені Лесі Українки. Мер Луцьказазначив, що у планах – капремонт відрізку від спуску із проспекту Волі до входу у центральний парк.«Той каскадний фонтан, який є, і сходи, що викладені з гранітних каменів, і освітлення потребують ремонту, бо були облаштовані ще у 60-х роках», - наголосив Поліщук. За його словами, нині проєктанти працюють над технічним завданням.«Усі гранітні споруди – у хорошому стані. Але потрібно поправити основу, здійснити ремонт фонтанів, тому розглядаємо це питання в комплексі», - додав Ігор Поліщук.