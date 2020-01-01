Скільки учнів та вчителів на Волині наразі хворіють на коронавірус





Про це сьогодні, 23 грудня, під час брифінгу у Волинській ОДА повідомила головний державний санітарний лікар Волинської області Наталія Янко.



За її словами, щодня реєструють 10-15 підтверджених випадків у навчальних закладах області.



Окрім того, приблизно 2000 учнів і 400 людей із персоналу навчальних закладів наразі перебувають на самоізоляції.



Нагадаємо, Наталія Янко також розповіла, що

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