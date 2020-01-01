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Скільки учнів та вчителів на Волині наразі хворіють на коронавірус

Скільки учнів та вчителів на Волині наразі хворіють на коронавірус
Станом на 23 грудня, на Волині 100 учнів і 200 вчителів хворіють на коронавірус.

Про це сьогодні, 23 грудня, під час брифінгу у Волинській ОДА повідомила головний державний санітарний лікар Волинської області Наталія Янко.

За її словами, щодня реєструють 10-15 підтверджених випадків у навчальних закладах області.

Окрім того, приблизно 2000 учнів і 400 людей із персоналу навчальних закладів наразі перебувають на самоізоляції.

Нагадаємо, Наталія Янко також розповіла, що після незначного зниження захворюваність на коронавірус на Волині знову зростає.

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Теги: учні, коронавірус, школи, Волинь
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