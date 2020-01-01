Частину сільради у Княгининку віддадуть під школу мистецтв





Про це йшлося у середу, 23 грудня, під час сесії Луцькради.



Міський голова Ігор Поліщук зауважив, що приміщення сільської ради використовували не на повну потужність, а діти займалися у не надто сприятливих умовах.



Відтак, у мерії проаналізували ситуацію і вирішили частину будівлі переобладнати під школу мистецтв. Ігор Поліщук додав, що батьки повністю підтримують такий крок.



Фото ілюстративне



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