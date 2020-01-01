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Частину сільради у Княгининку віддадуть під школу мистецтв

Частину сільради у Княгининку віддадуть під школу мистецтв
Під школу мистецтв у Княгининку віддадуть частину приміщення сільської ради.

Про це йшлося у середу, 23 грудня, під час сесії Луцькради.

Міський голова Ігор Поліщук зауважив, що приміщення сільської ради використовували не на повну потужність, а діти займалися у не надто сприятливих умовах.

Відтак, у мерії проаналізували ситуацію і вирішили частину будівлі переобладнати під школу мистецтв. Ігор Поліщук додав, що батьки повністю підтримують такий крок.

Фото ілюстративне

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Теги: школа мистецтв, Княгининок, приміщення сільради
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