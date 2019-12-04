У Луцьку можуть облаштувати нові парковки та передбачити можливість платити за послугу онлайн
Сьогодні, 15:10
У Луцьку планують переформатувати роботу підприємства «АвтоПаркСервіс».
Про це йшлося у середу, 23 грудня, під час сесії Луцькради.
Депутат Микола Федік відзначив, що КП «АвтоПаркСервіс» принесло у бюджет небагато грошей, а за проблему паркування у місті бралися неодноразово, так її й не вирішивши. Він поцікавився, як надалі у місті працюватиме підприємство.
Мер Ігор Поліщук зауважив, що є плани розвивати «АвтоПаркСервіс» і знайти нового керівника, який зможе чітко вибудувати стратегію. За словами міського голови, у місті є чимало ділянок, де можна облаштувати нові парковки, зокрема це територія поруч із правою частиною Центрального ринку, ділянка вздовж вулиці Глушець, поруч із Театральним майданом. Разом із тим, паркомати, які закупили раніше, Поліщук голова назвав неякісними та неефективними.
У місті планують перейняти досвід інших міст, зокрема Харкова, де за допомогою мобільного додатку можна буде оплатити послугу з паркування.
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Про це йшлося у середу, 23 грудня, під час сесії Луцькради.
Депутат Микола Федік відзначив, що КП «АвтоПаркСервіс» принесло у бюджет небагато грошей, а за проблему паркування у місті бралися неодноразово, так її й не вирішивши. Він поцікавився, як надалі у місті працюватиме підприємство.
Мер Ігор Поліщук зауважив, що є плани розвивати «АвтоПаркСервіс» і знайти нового керівника, який зможе чітко вибудувати стратегію. За словами міського голови, у місті є чимало ділянок, де можна облаштувати нові парковки, зокрема це територія поруч із правою частиною Центрального ринку, ділянка вздовж вулиці Глушець, поруч із Театральним майданом. Разом із тим, паркомати, які закупили раніше, Поліщук голова назвав неякісними та неефективними.
У місті планують перейняти досвід інших міст, зокрема Харкова, де за допомогою мобільного додатку можна буде оплатити послугу з паркування.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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