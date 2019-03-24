На Волині затримали Lexus, викрадений в Німеччині

Викрадену в Німеччині автівку виявили сьогодні, 23 грудня, у пункті пропуску «Ягодин» прикордонники Луцького загону.Про це повідомляє Держприкордонслужба.Інформують, що під час оформлення автомобіля Lexus, яким до Польщі їхав громадянин України 1976 року народження, спрацювала база даних Інтерпол.У базі значилося, що автівка з таким VIN-номером перебуває у міжнародному розшуку.Згодом прикордонники отримали підтвердження від співробітників Укрбюро Інтерполу в Києві, що цей транспортний засіб з червня цього року розшукують як викрадений у Німеччині.Водія та автомобіль передали представникам Нацполіції.