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На Волині затримали Lexus, викрадений в Німеччині

На Волині затримали Lexus, викрадений в Німеччині
Викрадену в Німеччині автівку виявили сьогодні, 23 грудня, у пункті пропуску «Ягодин» прикордонники Луцького загону.

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

Інформують, що під час оформлення автомобіля Lexus, яким до Польщі їхав громадянин України 1976 року народження, спрацювала база даних Інтерпол.

У базі значилося, що автівка з таким VIN-номером перебуває у міжнародному розшуку.

Згодом прикордонники отримали підтвердження від співробітників Укрбюро Інтерполу в Києві, що цей транспортний засіб з червня цього року розшукують як викрадений у Німеччині.

Водія та автомобіль передали представникам Нацполіції.

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Теги: Lexus, Інтерпол, Ягодин, викрадення
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