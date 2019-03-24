На Волині затримали Lexus, викрадений в Німеччині
Сьогодні, 15:38
Викрадену в Німеччині автівку виявили сьогодні, 23 грудня, у пункті пропуску «Ягодин» прикордонники Луцького загону.
Про це повідомляє Держприкордонслужба.
Інформують, що під час оформлення автомобіля Lexus, яким до Польщі їхав громадянин України 1976 року народження, спрацювала база даних Інтерпол.
У базі значилося, що автівка з таким VIN-номером перебуває у міжнародному розшуку.
Згодом прикордонники отримали підтвердження від співробітників Укрбюро Інтерполу в Києві, що цей транспортний засіб з червня цього року розшукують як викрадений у Німеччині.
Водія та автомобіль передали представникам Нацполіції.
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Про це повідомляє Держприкордонслужба.
Інформують, що під час оформлення автомобіля Lexus, яким до Польщі їхав громадянин України 1976 року народження, спрацювала база даних Інтерпол.
У базі значилося, що автівка з таким VIN-номером перебуває у міжнародному розшуку.
Згодом прикордонники отримали підтвердження від співробітників Укрбюро Інтерполу в Києві, що цей транспортний засіб з червня цього року розшукують як викрадений у Німеччині.
Водія та автомобіль передали представникам Нацполіції.
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