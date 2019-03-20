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У Ковельському районі на пилорамах знайшли незаконну деревину. ФОТО

У Ковельському районі на пилорамах знайшли незаконну деревину. ФОТО
У Ковельському районі на пилорамах вилучили деревину без документів і бирок.

До слова обшуки проводили сьогодні, 23 грудня, - інформує прокуратура Волині.

Наразі правоохоронці встановлюють походження лісопродукції й притягнення до відповідальності осіб, причетних до незаконного лісового промислу. Вирішують питання про накладення арешту на вилучену деревину.

Довідково: санкцією ст. 246 КК України за незаконну порубку або незаконне перевезення, зберігання, збут незаконно зрубаних дерев, що заподіяли істотну шкоду, передбачене покарання до трьох років позбавлення волі.
У Ковельському районі на пилорамах знайшли незаконну деревину. ФОТО
У Ковельському районі на пилорамах знайшли незаконну деревину. ФОТО
У Ковельському районі на пилорамах знайшли незаконну деревину. ФОТО

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Теги: ліс, вирубка, Ковельщина
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