У Ковельському районі на пилорамах знайшли незаконну деревину. ФОТО





До слова обшуки проводили сьогодні, 23 грудня, - інформує прокуратура Волині.



Наразі правоохоронці встановлюють походження лісопродукції й притягнення до відповідальності осіб, причетних до незаконного лісового промислу. Вирішують питання про накладення арешту на вилучену деревину.



Довідково: санкцією ст. 246 КК України за незаконну порубку або незаконне перевезення, зберігання, збут незаконно зрубаних дерев, що заподіяли істотну шкоду, передбачене покарання до трьох років позбавлення волі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковельському районі на пилорамах вилучили деревину без документів і бирок.До слова обшуки проводили сьогодні, 23 грудня, - інформує прокуратура Волині.Наразі правоохоронці встановлюють походження лісопродукції й притягнення до відповідальності осіб, причетних до незаконного лісового промислу. Вирішують питання про накладення арешту на вилучену деревину.санкцією ст. 246 КК України за незаконну порубку або незаконне перевезення, зберігання, збут незаконно зрубаних дерев, що заподіяли істотну шкоду, передбачене покарання до трьох років позбавлення волі.

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