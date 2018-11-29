Треба проявити креатив, щоб скасувати рішення, – Поліщук про скандальну «земельну» сесію у Княгининку

У Луцькій міській раді шукають варіанти повернення розданої землі під час скандальної сесії у Княгининку.Про це йшлося у середу, 23 грудня під час сесії Луцькради.Нагадаємо, у п’ятницю, 13 листопада, у Княгининівській сільській раді під час сесії роздавали землю. Наділи отримали самі депутати, їхні родичі, а також працівники сільради.Депутатзакликав розібратися зі скандальним питанням, що збурило громадськість.«Ми розбираємося з нашим керівником юридичного департаменту і шукаємо способи вирішення цього питання. На превеликий жаль, ми як правонаступник Княгининівської сільради не маємо права скасовувати фактично свої ж рішення. Тому сьогодні треба проявити креатив і подумати, як ці рішення скасувати», - зазначив міський голова