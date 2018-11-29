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Треба проявити креатив, щоб скасувати рішення, – Поліщук про скандальну «земельну» сесію у Княгининку

Треба проявити креатив, щоб скасувати рішення, – Поліщук про скандальну «земельну» сесію у Княгининку
У Луцькій міській раді шукають варіанти повернення розданої землі під час скандальної сесії у Княгининку.

Про це йшлося у середу, 23 грудня під час сесії Луцькради.

Нагадаємо, у п’ятницю, 13 листопада, у Княгининівській сільській раді під час сесії роздавали землю. Наділи отримали самі депутати, їхні родичі, а також працівники сільради.

Депутат Олександр Ткачук закликав розібратися зі скандальним питанням, що збурило громадськість.

«Ми розбираємося з нашим керівником юридичного департаменту і шукаємо способи вирішення цього питання. На превеликий жаль, ми як правонаступник Княгининівської сільради не маємо права скасовувати фактично свої ж рішення. Тому сьогодні треба проявити креатив і подумати, як ці рішення скасувати», - зазначив міський голова Ігор Поліщук.

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Теги: сесія, Княгининок, скандал, земля
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Коментарі 1
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У Жидичині теж роздавали землю, наділи отримали депутати, їхні родичі, а також працівники сільради. Ігор Поліщук хай також вивчить питання, як роздавала землю його ставлениця Матвіюк Г.В. За які гроші були куплені квартира в м. Луцьку, будується будинок 127,1 м.кв в с. Озерце. Чи він діяльність своїх не перевіряє?
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