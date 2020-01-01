На Волині чоловік завів односельчанина в ліс і змусив його копати собі могилу

Судитимуть 28-річного жителя села Білашів Ковельського району, який погрожував односельцю вбивством.Зазначається, що увечері 5 листопада 2020 року молодик потелефонував до 22-річного односельця і повідомив, що "пощади не буде". Тоді взяв ніж та лопату й, викликавши потерпілого на розмову, погрозами змусив його іти в ліс і копати могилу, - інформує пресслужба прокуратури Волині.На щастя, далі погроз справа не зайшла, проте відповідати за злочинні дії молодику доведеться.Зауважимо, що санкцією ч.1 ст. 129 КК України за погрозу вбивством якщо були реальні підстави побоюватися здійснення цієї погрози, передбачено покарання до двох років обмеження волі.