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У Луцьку терміново шукають чоловіків з 4- групою крові, щоб врятувати життя дитині

У Луцьку терміново шукають чоловіків з 4- групою крові, щоб врятувати життя дитині
У Луцьку небайдужих людей просять здати кров для хворої дитини.

Про це повідомляють на сторінці "Краплина Життя" у фейсбуці.

"Маємо потребу в 4 мінус групі крові, для дитини 4 років. Тільки чоловіки!" - йдеться у дописі.

Тож просять відгукнутись чоловіків, які мають таку групу і готові здати кров.

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Теги: донори, кров, Луцьк, пошук
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