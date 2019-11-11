У Луцьку терміново шукають чоловіків з 4- групою крові, щоб врятувати життя дитині





Про це повідомляють на сторінці



"Маємо потребу в 4 мінус групі крові, для дитини 4 років. Тільки чоловіки!" - йдеться у дописі.



Тож просять відгукнутись чоловіків, які мають таку групу і готові здати кров.

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