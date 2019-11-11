У Луцьку терміново шукають чоловіків з 4- групою крові, щоб врятувати життя дитині
Сьогодні, 16:38
У Луцьку небайдужих людей просять здати кров для хворої дитини.
Про це повідомляють на сторінці "Краплина Життя" у фейсбуці.
"Маємо потребу в 4 мінус групі крові, для дитини 4 років. Тільки чоловіки!" - йдеться у дописі.
Тож просять відгукнутись чоловіків, які мають таку групу і готові здати кров.
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Про це повідомляють на сторінці "Краплина Життя" у фейсбуці.
"Маємо потребу в 4 мінус групі крові, для дитини 4 років. Тільки чоловіки!" - йдеться у дописі.
Тож просять відгукнутись чоловіків, які мають таку групу і готові здати кров.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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