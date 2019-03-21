Волинянин, який до смерті побив знайомого, сидітиме у тюрмі 7 років

38-річний волинянин, який до смерті побив знайомого, втрапив за ґрати на 7 років.Інформують, що уночі 21 січня 2017 року під час конфлікту житель села Язавні Ратнівського району жорстоко побив співпляшника – і той помер, - пише прокуратура Волині.Суд першої інстанції визнав дії зловмисника вбивством через необережність (ч.1 ст. 119 КК України) та призначив йому покарання у виді чотирьох років та двох місяців позбавлення волі.Прокурори оскаржили цей вирок в апеляційному порядку, наполягаючи на тому, що йдеться про умисне заподіяння тілесних ушкоджень, які спричинили смерть (ч.2 ст. 121 КК України), та на суворішому покаранні для обвинуваченого.Суд апеляційної інстанції повернув кримінальне провадження на новий судовий розгляд, Ратнівський районний суд пристав на позицію обвинувачів – і тепер волинянину доведеться відповідати за скоєне, сім років відбуваючи покарання за ґратами.