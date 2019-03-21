вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинянин, який до смерті побив знайомого, сидітиме у тюрмі 7 років

Волинянин, який до смерті побив знайомого, сидітиме у тюрмі 7 років
38-річний волинянин, який до смерті побив знайомого, втрапив за ґрати на 7 років.

Інформують, що уночі 21 січня 2017 року під час конфлікту житель села Язавні Ратнівського району жорстоко побив співпляшника – і той помер, - пише прокуратура Волині.

Суд першої інстанції визнав дії зловмисника вбивством через необережність (ч.1 ст. 119 КК України) та призначив йому покарання у виді чотирьох років та двох місяців позбавлення волі.

Прокурори оскаржили цей вирок в апеляційному порядку, наполягаючи на тому, що йдеться про умисне заподіяння тілесних ушкоджень, які спричинили смерть (ч.2 ст. 121 КК України), та на суворішому покаранні для обвинуваченого.

Суд апеляційної інстанції повернув кримінальне провадження на новий судовий розгляд, Ратнівський районний суд пристав на позицію обвинувачів – і тепер волинянину доведеться відповідати за скоєне, сім років відбуваючи покарання за ґратами.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: суд, волинянин, тюрма
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
На Волині рік працює норкова ферма: чи варта шкурка вичинки. ФОТО
У Луцьку «сонячні» діти організували ярмарок для порятунку подруги, яка долає лейкемію. ФОТО
Коли засвітять головні ялинки Луцька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку на Набережній – вечірня аварія. ФОТО
Сьогодні, 18:40
У Луцьку відбувся масштабний форум розвитку громадянського суспільства. ФОТО
Сьогодні, 18:20
Волинянин, який до смерті побив знайомого, сидітиме у тюрмі 7 років
Сьогодні, 17:50
Деталі затримання волинською поліцією злочинної банди, яка діяла на території трьох областей. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 17:41
На Волині затримали двох жінок, які збували наркотики. ФОТО
Сьогодні, 17:34
Схожі новини
Волинянину, який побив і пограбував чоловіка у Луцьку, дали 5,5 років тюрми Волинянину, який побив і пограбував чоловіка у Луцьку, дали 5,5 років тюрми
21 березень, 2019, 16:57
Двоє чоловіків, які зі зброєю пограбували магазин у Ківерцях, сидітимуть у тюрмі Двоє чоловіків, які зі зброєю пограбували магазин у Ківерцях, сидітимуть у тюрмі
15 грудень, 11:51
Споїв та розбещував підлітка: волинянина посадили в тюрму Споїв та розбещував підлітка: волинянина посадили в тюрму
10 грудень, 17:20
Волинянин, який під час пиятики зарізав знайомого, сів у тюрму на 11 років Волинянин, який під час пиятики зарізав знайомого, сів у тюрму на 11 років
09 грудень, 16:45
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку на Набережній – вечірня аварія. ФОТО
Сьогодні, 18:40
 0
У Луцьку відбувся масштабний форум розвитку громадянського суспільства. ФОТО
Сьогодні, 18:20
 0
Волинянин, який до смерті побив знайомого, сидітиме у тюрмі 7 років
Сьогодні, 17:50
 0
Деталі затримання волинською поліцією злочинної банди, яка діяла на території трьох областей. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 17:41
 0
На Волині затримали двох жінок, які збували наркотики. ФОТО
Сьогодні, 17:34
 0
Медіа
відео
1/8