У Луцьку відбувся масштабний форум розвитку громадянського суспільства. ФОТО

Понад три тисячі учасників, більше сотні обговорень, майстер-класів і презентацій, понад 300 цікавих спікерів та тренерів, 25 міст – це коротенька статистика наймаштабнішої події в житті громадського сектору України. Мова йде про IX Форум розвитку громадянського суспільства «Імунітет до ілюзій», який відбувся в онлайн та офлайн форматі у п’ятницю, 17 грудня.Попередні роки захід організовувався у Києві, але у 2020-му все інакше. Форум відбувся у всіх обласних центрах та Криму, – повідомляють організатори.«Подібні заходи ми організовуємо у Луцьку вже третій рік поспіль. Якщо у 2018-му та 2019-му – це була наша власна ініціатива підтримана ПРООН в Україні (Волинь NGО Форум), то у 2020-му вирішили доєднатися до події всеукраїнського масштабу. Для чого все це? Насамперед для того, щоб громадські активісти, представники влади та бізнесу могли обговорити підсумки року та скоординувати спільні дії для розвитку громад, області та всієї держави. По-друге, Форум – це хороша можливість для громадських активістів обмінятися досвідом та отримати нові знання під час майстер-класів, тренінгів та презентацій», – зазначає організатор Форуму розвитку громадянського суспільства у Луцьку, керівниця Волинського Інституту ПраваВідвідувачі Форуму розвитку громадянського суспільства «Імунітет до ілюзій». Волинь, який відбувся в Музеї сучасного українського мистецтва Корсаків, мали змогу взяти участь у чотирьох обговореннях. Зокрема, дискусії стосувалися соціального замовлення; особливостей співпраці громадського сектору, влади та бізнесу; проблем висвітлення роботи громадських організацій у медіа та тенденцій розвитку молодіжних просторів Волині.«Декілька заходів Форуму акцентували увагу на молодіжних питаннях. Крім тематичного обговорення, усі охочі мали змоги перевірити організаційну спроможність своїх молодіжних просторів. Я спілкувалася з багатьма учасниками і всі вони зазначають, що крім обміну думками та нових знань, Форум дав їм поштовх та мотивацію для подальшої роботи», – ділиться своїми міркуваннями співорганізаторка події, керівниця Молодіжного центру «YouthСфера»Не обійшовся Форум у Луцьку без презентації громадських організацій та майстер-класів. Щодо останніх,то всі присутні мали змоги покращити свої знання з фінансової сталості, інструментів впливу на місцеву політику та способів комунікації в умовах карантину.«Дякую за запрошення! Щиро радію, що змогла за короткий час відповісти на багато запитання від учасників заходу та продемонструвати можливості деяких онлайн-інструментів комунікації», – зазначає тренерка, фасилітаторка Master Technology of ParticipationЗауважимо, що цьогорічний Форум був рекордним для Луцька за кількістю учасників. В онлайн форматі за подію відвідало більше тисячі людей, а офлайн – сімдесят п’ять. Всі офлайн заходи відбулися з дотримання регламентованих карантинних вимог.«Ми раді, що в умовах важкого карантинного року Форум розвитку громадянського суспільства у Луцьку відбувся. І хоч кількість місць офлайн була обмежена, все ж чимало людей стежило за нами під час онлайн-трансляції. Все це свідчить про зацікавленість подією та дає нам натхнення планувати організацію такого заходу і в наступному році», – зазначає Ірина Гайдучик.Місцеві партнери: Молодіжний центр YouthСфера, управління у справах молоді та спорту Волинської ОДА, Молодіжний центр Волині, ГО «Молодіжна платформа».