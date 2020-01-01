На Волині розшукують небезпечного злочинця





Чоловік підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України. У травні 2020 року він спричинив тілесні ушкодження чоловіку, внаслідок яких потерпілий помер, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.



Зловмисник раніше судимий за скоєння різноманітних злочинів.



Прикмети: зріст – 185-190 см, середньої статури, волосся темне, стрижка коротка.



Чоловік може представлятися різними іменами.



Тож просять громадян, яким відома будь-яка інформація про місцезнаходження небезпечного злочинця, невідкладно повідомити за номерами телефонів: 068-947-53-07, 099-142-03-82 або 102.



Конфіденційність гарантують.













Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поліція Волині розшукують Жилковського (Власюка) Тараса Олексійовича, 6 жовтня 1975 року народження, жителя Володимира-Волинського.Чоловік підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України. У травні 2020 року він спричинив тілесні ушкодження чоловіку, внаслідок яких потерпілий помер, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.Зловмисник раніше судимий за скоєння різноманітних злочинів.зріст – 185-190 см, середньої статури, волосся темне, стрижка коротка.Чоловік може представлятися різними іменами.Тож просять громадян, яким відома будь-яка інформація про місцезнаходження небезпечного злочинця, невідкладно повідомити за номерами телефонів: 068-947-53-07, 099-142-03-82 або 102.Конфіденційність гарантують.

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