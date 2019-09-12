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На Волині затримали двох жінок, які збували наркотики. ФОТО

На Волині затримали двох жінок, які збували наркотики. ФОТО
У Нововолинську поліція продовжує очищати місто від наркозбувачів.

Зокрема, сьогодні, 23 грудня, затримали трьох осіб, які розповсюджували заборонені речовини в цьому місті, - інформує ГУНП у Влинській області.

Так, під час обшуків у 49-річної місцевої жительки та її 37-річного співмешканця виявили наркотичні засоби та психотропні речовини, мобільні телефони, банківські картки, зіп-пакети та інші речі, які могли використовуватись у їх злочинній діяльності. Також правоохоронці задокументували три факти збуту заборонених речовин цими зловмисниками з метою особистого незаконного збагачення.

Наразі їх затримали, їм оголосили підозри. За такі злодіяння жінці й чоловіку загрожує позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.

Також сьогодні в Нововолинську поліцейські задокументували кілька фактів збуту наркотиків ще однією місцевою мешканкою, 1997 року народження, яка реалізовувала психотропи на території міста. Нині жінку також затримали в порядку ст. 208 КПК України, вирішують питання про оголошення їй підозри та обрання запобіжного заходу.

На Волині затримали двох жінок, які збували наркотики. ФОТО
На Волині затримали двох жінок, які збували наркотики. ФОТО
На Волині затримали двох жінок, які збували наркотики. ФОТО
На Волині затримали двох жінок, які збували наркотики. ФОТО
На Волині затримали двох жінок, які збували наркотики. ФОТО



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Теги: наркотики, Нововолинськ
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