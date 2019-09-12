На Волині затримали двох жінок, які збували наркотики. ФОТО
Сьогодні, 17:34
У Нововолинську поліція продовжує очищати місто від наркозбувачів.
Зокрема, сьогодні, 23 грудня, затримали трьох осіб, які розповсюджували заборонені речовини в цьому місті, - інформує ГУНП у Влинській області.
Так, під час обшуків у 49-річної місцевої жительки та її 37-річного співмешканця виявили наркотичні засоби та психотропні речовини, мобільні телефони, банківські картки, зіп-пакети та інші речі, які могли використовуватись у їх злочинній діяльності. Також правоохоронці задокументували три факти збуту заборонених речовин цими зловмисниками з метою особистого незаконного збагачення.
Наразі їх затримали, їм оголосили підозри. За такі злодіяння жінці й чоловіку загрожує позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.
Також сьогодні в Нововолинську поліцейські задокументували кілька фактів збуту наркотиків ще однією місцевою мешканкою, 1997 року народження, яка реалізовувала психотропи на території міста. Нині жінку також затримали в порядку ст. 208 КПК України, вирішують питання про оголошення їй підозри та обрання запобіжного заходу.
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Зокрема, сьогодні, 23 грудня, затримали трьох осіб, які розповсюджували заборонені речовини в цьому місті, - інформує ГУНП у Влинській області.
Так, під час обшуків у 49-річної місцевої жительки та її 37-річного співмешканця виявили наркотичні засоби та психотропні речовини, мобільні телефони, банківські картки, зіп-пакети та інші речі, які могли використовуватись у їх злочинній діяльності. Також правоохоронці задокументували три факти збуту заборонених речовин цими зловмисниками з метою особистого незаконного збагачення.
Наразі їх затримали, їм оголосили підозри. За такі злодіяння жінці й чоловіку загрожує позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.
Також сьогодні в Нововолинську поліцейські задокументували кілька фактів збуту наркотиків ще однією місцевою мешканкою, 1997 року народження, яка реалізовувала психотропи на території міста. Нині жінку також затримали в порядку ст. 208 КПК України, вирішують питання про оголошення їй підозри та обрання запобіжного заходу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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