Деталі затримання волинською поліцією злочинної банди, яка діяла на території трьох областей. ФОТО. ВІДЕО

22 грудня, затримали чотирьох осіб, які обґрунтовано підозрюються у скоєнні крадіжок із помешкань громадян.



Деталі затримання



Їхнє авто «Volkswagen Polo» на київській реєстрації зупинили на стаціонарному пості міста Корець. Зловмисниками виявилися троє іноземців: 24-х, 29-ти, 58-ми років та 52-річний житель Одеської області.



«Для проведення невідкладних слідчих дій на місце події виїхала слідчо-оперативна група Дубенського відділу поліції, — повідомив заступник начальника — начальник кримінальної поліції ГУНП в Рівненській області Сергій Волков. — Саме цього дня на спецлінію 102 надійшло повідомлення про крадіжку з помешкання на вулиці Семидубській у райцентрі. Шляхом підбору ключа зловмисники проникли до квартири дубенчанки та викрали 100 тисяч гривень і золоті вироби».



Під час огляду транспортного засобу в салоні поліцейські виявили та вилучили відмички та набори інструментів, які використовувалися у злочинній діяльності, грошові кошти в сумі 100 100 гривень, 105 доларів США, 25 євро та 10 найменувань ювелірних виробів.



Усіх чотирьох помістили до ізолятора тимчасового тримання в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі Дубенського відділу поліції вирішують питання про повідомлення їм про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 185 Кримінального кодексу України, та обрання запобіжного заходу.



Поліцейські наразі перевіряють їх на причетність до інших аналогічних скоєних злочинів на території Рівненщини, Львівської та Волинської областей.



Автомобіль вилучений та поміщений на території Дубенського відділу поліції. За результатами перевірки з’ясувалося, що іноземці мають посвідку на проживання на території України. Один із них, 24-річний переховувався від органів суду Львівщини та перебував у розшуку.









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