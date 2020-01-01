Волинські волонтери везуть бійцям на Схід 2 тонни вантажу. ВІДЕО





Про це розповів Сергій Добродомов із позивним "Дєд Волинь".



Волонтер "Дєд Волинь" щороку на Різдвяно-Новорічні свята везе українським бійцям подарунки. Окрім замовлених подарунків, везе солодощі дітям. Сергій Добродомов каже, що за 6 років має багато друзів, яких треба відвідати: "У Волновасі є церква, побудована спільно з волинською громадою, цукерки везу отцю Макарію та дітям у Мар'їнку та Авдіївку".



У Сергія Добродомова немає власного фонду, за допомогою звертається до односельців з Підгайців та друзів. На подвір'ї у чоловіка перед виїздом - фасувально-пакувальний центр.



Традиційно спочатку Сергій Добродомов їде до волинської 14-ої бригади, починає з Кримського Луганської області, а далі по всій лінії фронту до Маріуполя. Завершує свій маршрут добровольцями та 36 бригадою морської піхоти. Загалом чоловік проїжджає три з половиною тисячі кілометрів.



Цього разу "Дєд Волинь" везе основне - два комплекти гуми на джипи, пилки для дров, маскувальні сітки й багато адресних передач. Розповідає, що одна велика передача на 66, Луцький військовий госпіталь передає своїм колегам на Покровськ. Виїжджає волонтер вранці, 24-го грудня. Упродовж маршруту об’їде 12 позицій військових.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Дві тонни вантажу везтимуть волинські волонтери українським армійцям в зону Операції об’єднаних сил. Від самого ранку почали завантажувати буз та причеп, до ночі мають впоратися.Про це розповів "Суспільному" лучаниніз позивним "Дєд Волинь".Волонтер "Дєд Волинь" щороку на Різдвяно-Новорічні свята везе українським бійцям подарунки. Окрім замовлених подарунків, везе солодощі дітям. Сергій Добродомов каже, що за 6 років має багато друзів, яких треба відвідати: "У Волновасі є церква, побудована спільно з волинською громадою, цукерки везу отцюта дітям у Мар'їнку та Авдіївку".У Сергія Добродомова немає власного фонду, за допомогою звертається до односельців з Підгайців та друзів. На подвір'ї у чоловіка перед виїздом - фасувально-пакувальний центр.Традиційно спочатку Сергій Добродомов їде до волинської 14-ої бригади, починає з Кримського Луганської області, а далі по всій лінії фронту до Маріуполя. Завершує свій маршрут добровольцями та 36 бригадою морської піхоти. Загалом чоловік проїжджає три з половиною тисячі кілометрів.Цього разу "Дєд Волинь" везе основне - два комплекти гуми на джипи, пилки для дров, маскувальні сітки й багато адресних передач. Розповідає, що одна велика передача на 66, Луцький військовий госпіталь передає своїм колегам на Покровськ. Виїжджає волонтер вранці, 24-го грудня. Упродовж маршруту об’їде 12 позицій військових.

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