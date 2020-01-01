Волинські волонтери везуть бійцям на Схід 2 тонни вантажу. ВІДЕО
Сьогодні, 19:36
Дві тонни вантажу везтимуть волинські волонтери українським армійцям в зону Операції об’єднаних сил. Від самого ранку почали завантажувати буз та причеп, до ночі мають впоратися.
Про це розповів "Суспільному" лучанин Сергій Добродомов із позивним "Дєд Волинь".
Волонтер "Дєд Волинь" щороку на Різдвяно-Новорічні свята везе українським бійцям подарунки. Окрім замовлених подарунків, везе солодощі дітям. Сергій Добродомов каже, що за 6 років має багато друзів, яких треба відвідати: "У Волновасі є церква, побудована спільно з волинською громадою, цукерки везу отцю Макарію та дітям у Мар'їнку та Авдіївку".
У Сергія Добродомова немає власного фонду, за допомогою звертається до односельців з Підгайців та друзів. На подвір'ї у чоловіка перед виїздом - фасувально-пакувальний центр.
Традиційно спочатку Сергій Добродомов їде до волинської 14-ої бригади, починає з Кримського Луганської області, а далі по всій лінії фронту до Маріуполя. Завершує свій маршрут добровольцями та 36 бригадою морської піхоти. Загалом чоловік проїжджає три з половиною тисячі кілометрів.
Цього разу "Дєд Волинь" везе основне - два комплекти гуми на джипи, пилки для дров, маскувальні сітки й багато адресних передач. Розповідає, що одна велика передача на 66, Луцький військовий госпіталь передає своїм колегам на Покровськ. Виїжджає волонтер вранці, 24-го грудня. Упродовж маршруту об’їде 12 позицій військових.
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Про це розповів "Суспільному" лучанин Сергій Добродомов із позивним "Дєд Волинь".
Волонтер "Дєд Волинь" щороку на Різдвяно-Новорічні свята везе українським бійцям подарунки. Окрім замовлених подарунків, везе солодощі дітям. Сергій Добродомов каже, що за 6 років має багато друзів, яких треба відвідати: "У Волновасі є церква, побудована спільно з волинською громадою, цукерки везу отцю Макарію та дітям у Мар'їнку та Авдіївку".
У Сергія Добродомова немає власного фонду, за допомогою звертається до односельців з Підгайців та друзів. На подвір'ї у чоловіка перед виїздом - фасувально-пакувальний центр.
Традиційно спочатку Сергій Добродомов їде до волинської 14-ої бригади, починає з Кримського Луганської області, а далі по всій лінії фронту до Маріуполя. Завершує свій маршрут добровольцями та 36 бригадою морської піхоти. Загалом чоловік проїжджає три з половиною тисячі кілометрів.
Цього разу "Дєд Волинь" везе основне - два комплекти гуми на джипи, пилки для дров, маскувальні сітки й багато адресних передач. Розповідає, що одна велика передача на 66, Луцький військовий госпіталь передає своїм колегам на Покровськ. Виїжджає волонтер вранці, 24-го грудня. Упродовж маршруту об’їде 12 позицій військових.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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