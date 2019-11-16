У Луцьку на Набережній – вечірня аварія. ФОТО





Про це



На Набережній ввечері біля 18:00 не розминулися Toyota та Audi. Автівки зазнали механічних ушкоджень.



На місці працює екіпаж патрульної поліції.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку сьогодні, 23 грудня, ввечері на Набережній не розминулися два легковики.Про це «Волинь.Правді» повідомляють очевидці.На Набережній ввечері біля 18:00 не розминулися Toyota та Audi. Автівки зазнали механічних ушкоджень.На місці працює екіпаж патрульної поліції.

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