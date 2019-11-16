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У Луцьку на Набережній – вечірня аварія. ФОТО

У Луцьку на Набережній – вечірня аварія. ФОТО
У Луцьку сьогодні, 23 грудня, ввечері на Набережній не розминулися два легковики.

Про це «Волинь.Правді» повідомляють очевидці.

На Набережній ввечері біля 18:00 не розминулися Toyota та Audi. Автівки зазнали механічних ушкоджень.

На місці працює екіпаж патрульної поліції.

У Луцьку на Набережній – вечірня аварія. ФОТО
У Луцьку на Набережній – вечірня аварія. ФОТО
У Луцьку на Набережній – вечірня аварія. ФОТО


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Теги: аварія, Луцьк, Набережна
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