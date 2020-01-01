Погода у Луцьку та Волинській області на четвер, 24 грудня
Сьогодні, 20:00
У Волинській області завтра, 24 грудня, синоптики прогнозують хмарну погоду. Дощ. Вночі та вранці місцями туман.
Про це повідомляє Волинський гідрометцентр.
Вітер південний, 7-12 м/с. Температура вночі від 1° морозу до 4° тепла, вдень 3-8° тепла.
У Луцьку у четвер, 24 грудня, також очікуються хмарна погода. Дощ. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-3° тепла, вдень 5-7° тепла.
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Про це повідомляє Волинський гідрометцентр.
Вітер південний, 7-12 м/с. Температура вночі від 1° морозу до 4° тепла, вдень 3-8° тепла.
У Луцьку у четвер, 24 грудня, також очікуються хмарна погода. Дощ. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-3° тепла, вдень 5-7° тепла.
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