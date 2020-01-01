Погода у Луцьку та Волинській області на четвер, 24 грудня





Про це повідомляє Волинський гідрометцентр.



Вітер південний, 7-12 м/с. Температура вночі від 1° морозу до 4° тепла, вдень 3-8° тепла.



У Луцьку у четвер, 24 грудня, також очікуються хмарна погода. Дощ. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-3° тепла, вдень 5-7° тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Волинській області завтра, 24 грудня, синоптики прогнозують хмарну погоду. Дощ. Вночі та вранці місцями туман.Про це повідомляє Волинський гідрометцентр.Вітер південний, 7-12 м/с. Температура вночі від 1° морозу до 4° тепла, вдень 3-8° тепла.У Луцьку у четвер, 24 грудня, також очікуються хмарна погода. Дощ. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-3° тепла, вдень 5-7° тепла.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію