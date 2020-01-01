Дороги відремонтували лише на папері: у місті на Волині мешканці 4 вулиць грузнуть у болоті





Про це Віра Поліщук.



Місцеві жителі роками просили владу відремонтувати їм 4 вулиці, які стоять у багнюці. Щораз отримували лише відмовки, - каже володимирчанин Ігор Матвейчук. Чоловік говорить: із соцмереж довідався, що вулиці давно заасфальтовані. Йому у соцмережі написав чоловік, мовляв, чого жалієтесь, у вас все заасфальтоване, на сайті Прозоро написано скільки саме грошей витратили. Насправді ж, на жодній з вулиць ремонту не було.



Місцевий житель Тарас Сватко розповів – аби з’ясувати ситуацію, відправив запити до Володимир-Волинської міської ради. У відповідь були направлені акти виконаних робіт та зведені кошториси по всім 4 вулицям. Відповідно по цим актам були проведені такі роботи, як знімання вже існуючого асфальтобетону, проведення ямкового ремонту на цьому асфальтобетонному покритті. Всі ці акти були підписані усіма уповноваженими особами з боку замовника послуг, підрядника та технічного нагляду. Крім того, на всіх документах проставлені печатки державної казначейської служби, що свідчить про проведені кошти в повному обсязі за виконаними роботами.



Чоловік розповідає, що наразі люди мають таку ситуацію, що на папері дорога є, проплачені кошти, але насправді всі ці 4 вулиці не бачили асфальту і тут будь-які ремонтні роботи ніколи не були проведені.



Люди почали вимагати пояснень від чиновників, бо за документами на ремонт витратили майже 700 тисяч гривень. Посадовці, за словами місцевої жительки Лідії Матвійчук, за ці гроші зремонтували іншу дорогу, що з’єднує усі ці вулиці. В офіційні документи внесли неправдиві дані, аби обійти тендер.



Люди написали заяву до поліції. У поліції завершили розслідування за фактом підробки документів – матеріали в жовтні направили до суду. Серед підозрюваних - головний комунальник міста та представник технагляду, який і приймав роботу, якої на цих 4-ох вулицях не було.



Заступник Володимир-Волинського міського голови Ярослав Матвійчук розповів, що вже в наступному році до цих об’єктів дійдуть руки, нині ж відбувається формування міського бюджету на 21-ий рік. А новобраний міський голова Ігор Пальонка вважає, що винних потрібно покарати.



Розпочати роботи з ремонту цих 4-ох вулиць планують навесні. Капітального ремонту не обіцяють, - розповів керівник профільного управління міськради Віктор Фіщук. За підрахунками фахівців, щоб заасфальтувати ці вулиці, а це 19 тисяч метрів квадратних треба понад 20 мільйонів гривень.



Нагадаємо, у лютому 2020 року мешканці 4-ьох вулиць Володимира-Волинського звернулись до Головного управління Нацполіції Області та Прокуратури Волині, з проханням розібратися з ремонтом доріг мікрорайону. Головний комунальник міста Віктор Фіщук вважав, що криміналу в складених актах виконаних робіт немає.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Болото жителі околиці міста Володимира-Волинського місять не один десяток років. Але виявилось, що їхня дорога за документами відремонтована, а наявності - ні. Люди почали шукати, де зникли бюджетні гроші, хто за це має відповідати та коли ж буде ремонт.Про це Суспільному розповіла місцева жителькаМісцеві жителі роками просили владу відремонтувати їм 4 вулиці, які стоять у багнюці. Щораз отримували лише відмовки, - каже володимирчанин. Чоловік говорить: із соцмереж довідався, що вулиці давно заасфальтовані. Йому у соцмережі написав чоловік, мовляв, чого жалієтесь, у вас все заасфальтоване, на сайті Прозоро написано скільки саме грошей витратили. Насправді ж, на жодній з вулиць ремонту не було.Місцевий жительрозповів – аби з’ясувати ситуацію, відправив запити до Володимир-Волинської міської ради. У відповідь були направлені акти виконаних робіт та зведені кошториси по всім 4 вулицям. Відповідно по цим актам були проведені такі роботи, як знімання вже існуючого асфальтобетону, проведення ямкового ремонту на цьому асфальтобетонному покритті. Всі ці акти були підписані усіма уповноваженими особами з боку замовника послуг, підрядника та технічного нагляду. Крім того, на всіх документах проставлені печатки державної казначейської служби, що свідчить про проведені кошти в повному обсязі за виконаними роботами.Чоловік розповідає, що наразі люди мають таку ситуацію, що на папері дорога є, проплачені кошти, але насправді всі ці 4 вулиці не бачили асфальту і тут будь-які ремонтні роботи ніколи не були проведені.Люди почали вимагати пояснень від чиновників, бо за документами на ремонт витратили майже 700 тисяч гривень. Посадовці, за словами місцевої жительки, за ці гроші зремонтували іншу дорогу, що з’єднує усі ці вулиці. В офіційні документи внесли неправдиві дані, аби обійти тендер.Люди написали заяву до поліції. У поліції завершили розслідування за фактом підробки документів – матеріали в жовтні направили до суду. Серед підозрюваних - головний комунальник міста та представник технагляду, який і приймав роботу, якої на цих 4-ох вулицях не було.Заступник Володимир-Волинського міського головирозповів, що вже в наступному році до цих об’єктів дійдуть руки, нині ж відбувається формування міського бюджету на 21-ий рік. А новобраний міський головавважає, що винних потрібно покарати.Розпочати роботи з ремонту цих 4-ох вулиць планують навесні. Капітального ремонту не обіцяють, - розповів керівник профільного управління міськради. За підрахунками фахівців, щоб заасфальтувати ці вулиці, а це 19 тисяч метрів квадратних треба понад 20 мільйонів гривень.Нагадаємо, у лютому 2020 року мешканці 4-ьох вулиць Володимира-Волинського звернулись до Головного управління Нацполіції Області та Прокуратури Волині, з проханням розібратися з ремонтом доріг мікрорайону. Головний комунальник міставважав, що криміналу в складених актах виконаних робіт немає.

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