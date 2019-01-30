КП «Ласка» дадуть пів мільйона гривень на автомобіль для відлову тварин





Про це стало відомо сьогодні, 23 грудня, під час пленарного засідання позачергової 2-ї сесії Луцької міської ради, – передає



Луцькі обранці громади ухвалили рішення у межах продовження терміну дії та внесення змін до Програми регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами у місті Луцьку на 2019-2020 роки.



Зокрема, у межах програми кошти у сумі 500 тисяч гривень пропонується виділити для придбання нового транспортного засобу для відлову тварин на території Луцька та територіальної громади.



Загальний обсяг фінансування програми підтримки КП «Ласка» становить трохи більше, ніж 15 мільйонів 586 тисяч гривень, із них 15 мільйонів 39 тисяч – із бюджету Луцької територіальної громади, а 547 тисяч – власні кошти, гранти та благодійні внески.



Водночас, на 2021 рік з бюджету територіальної громади міста на підтримку КП «Ласка» планують закласти понад 6 мільйонів гривень.



Зображення ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Пів мільйона гривень виділять із міського бюджету на придбання автомобіля для відлову тварин у КП «Ласка».Про це стало відомо сьогодні, 23 грудня, під час пленарного засідання позачергової 2-ї сесії Луцької міської ради, – передає ІА Волинські новини Луцькі обранці громади ухвалили рішення у межах продовження терміну дії та внесення змін до Програми регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами у місті Луцьку на 2019-2020 роки.Зокрема, у межах програми кошти у сумі 500 тисяч гривень пропонується виділити для придбання нового транспортного засобу для відлову тварин на території Луцька та територіальної громади.Загальний обсяг фінансування програми підтримки КП «Ласка» становить трохи більше, ніж 15 мільйонів 586 тисяч гривень, із них 15 мільйонів 39 тисяч – із бюджету Луцької територіальної громади, а 547 тисяч – власні кошти, гранти та благодійні внески.Водночас, на 2021 рік з бюджету територіальної громади міста на підтримку КП «Ласка» планують закласти понад 6 мільйонів гривень.Зображення ілюстративне

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