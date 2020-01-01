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Від дзвінка до надзвичайних подій: показали, як на Волині працює ситуаційний центр

Від дзвінка до надзвичайних подій: показали, як на Волині працює ситуаційний центр
На Волині розпочав роботу ситуаційний центр поліції. Тепер в одному приміщенні знаходяться чергова частина, диспетчери та оператори, які спостерігають за ситуацією в області через виведені на екран зображення з 585 камер

Про це Суспільному розповів начальник управління Нацполіції області Юрій Крошко.

Як повідомив начальник управління аналітичного забезпечення та оперативного реагування Віталій Ковальчук, ситуаційний центр – служба, яка перша в області приймає від громадян повідомлення різного характеру: про скоєння кримінальних правопорушень, події адміністративного характеру тощо. Каже: від дзвінка ймовірного потерпілого розпочинається робота правоохоронців.

Старший інспектор відділу диспетчерської служби Іван Савлук скеровує наряд поліції за викликом. Поліцейський зазначає: передача інформації від оператора відділу до диспетчера відбувається в автоматичному режимі. Із його слів, найближчий вільний наряд отримує на планшет повідомлення, ознайомлюється з основою питання та негайно направляється на подію.



У залі ситуаційного аналізу три робочих місця, розповідає Олександр Сабарин. Він каже, що поліцейські спостерігають за відео з камер, розташованих на дорогах та у громадських місцях в області.

Із його слів, працівник ситуаційного аналізу за камерами відеоспостереження може перевіряти державні номерні знаки автомобілів, за якими поліцейським надходить орієнтування.

У випадку надзвичайних події в Центрі облаштована спеціальна зала з доступом до необхідних джерел інформації, каже поліцейський Віталій Ковальчук. Додає: у разі скоєння резонансних, тяжких кримінальних правопорушень, надзвичайних подій різного характеру тут буде кризовий центр, де збиратимуться представники МВС, прокуратури, СБУ, органів державної влади для прийняття оперативних рішень для надання допомоги людям.

На створення ситуаційного центру витратили понад 7 мільйонів гривень із бюджету Національної поліції, обласної ради та благодійників, повідомив головний поліцейський Волині Юрій Крошко.


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Теги: поліція, ситуаційний центр
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