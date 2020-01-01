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Волинське місто виграло грант у понад 100 тисяч євро для боротьби з коронавірусом

Волинське місто виграло грант у понад 100 тисяч євро для боротьби з коронавірусом
Міста-партнери Володимир-Волинський та Цвікау (Німеччина) виграли два важливі проєкти загальною вартістю 153 577 євро.

Про це інформують на офіційному сайті Володимир-Волинської міськради.

Зокрема, одним з успішних став проєкт «Боротьба з пандемією COVID-19» в межах конкурсу «Пакет Солідарності 2020 для подолання пандемії коронавірусу», яким передбачене придбання та встановлення 120 рекуператорів для п’яти шкіл Володимира-Волинського. Вартість проєкту складає 49 937 євро.

Ці кошти – це стовідсоткова безповоротна грантова допомога від програми. Також у 2021 році буде реалізований проєкт «Разом заради здоров’я та добробуту жителів Володимира-Волинського та Цвікау», що підтриманий програмою сталого муніципального розвитку NAKOPA.

Ним передбачене:
- Покращення матеріально-технічної бази КП «Володимир-Волинське територіальне медичне об’єднання» шляхом придбання УЗД апарату з еластографією PhilipsEPIQ 7 (вартістю 71 500, 00 євро), який дозволяє діагностувати онкологічні захворювання на ранніх стадіях, а також захворювання плоду на ранніх термінах вагітності. Цей апарат є незамінним при діагностиці в галузі кардіології, акушерстві, гінекології та урології, обстеженнях малих органів і судин, травматології, ортопедії.

- Підвищення рівня знань лікарів КП «Володимир-Волинське ТМО» через онлайн-обміни з лікарями міста Цвікау, проведення трьохденного навчання по ранній діагностиці захворювань та тижневого стажування і спеціалізації по роботі на новому обладнанні, організація та участь у підсумковій медичній конференції.

- Підвищення рівня свідомості жителів обох міст про важливість проходження профілактичних оглядів через промоційну кампанію.
Загальна вартість цього проєкту становить 103 640 євро, 90% з яких грантові, а 10% – міського бюджету.

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Теги: коронавірус, боротьба, грант, кошти, Володимир-Волинський
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