Повідомили, чи тестуватимуть волинян на коронавірус під час свят
Сьогодні, 06:33
Волиняни на свята не залишаться без тестів на коронавірус.
Про це стало відомо під час брифінгу у середу, 23 грудня. Пише ІА Конкурент.
"Вірусологічна лабораторія працює і у вихідні, і в святкові дні. Відбір матеріалів і тестування проводять так само, як і в інші дні. Зокрема, можна провести тестування для перетину кордону. Результати видаються українською та англійською мовами на бланках з водяним знаком, qr-кодом та мокрою печаткою. Результат видають протягом 24 годин. Окрім того, надається послуга про припинення самоізоляції для громадян, котрі прибули з закордону", – розповіла головний державний санітарний лікар Волинської області Наталія Янко.
Вона закликала дотримуватися протиепідемічних заходів під час свят.
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Про це стало відомо під час брифінгу у середу, 23 грудня. Пише ІА Конкурент.
"Вірусологічна лабораторія працює і у вихідні, і в святкові дні. Відбір матеріалів і тестування проводять так само, як і в інші дні. Зокрема, можна провести тестування для перетину кордону. Результати видаються українською та англійською мовами на бланках з водяним знаком, qr-кодом та мокрою печаткою. Результат видають протягом 24 годин. Окрім того, надається послуга про припинення самоізоляції для громадян, котрі прибули з закордону", – розповіла головний державний санітарний лікар Волинської області Наталія Янко.
Вона закликала дотримуватися протиепідемічних заходів під час свят.
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