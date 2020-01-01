Повідомили, чи тестуватимуть волинян на коронавірус під час свят





Про це стало відомо під час брифінгу у середу, 23 грудня. Пише



"Вірусологічна лабораторія працює і у вихідні, і в святкові дні. Відбір матеріалів і тестування проводять так само, як і в інші дні. Зокрема, можна провести тестування для перетину кордону. Результати видаються українською та англійською мовами на бланках з водяним знаком, qr-кодом та мокрою печаткою. Результат видають протягом 24 годин. Окрім того, надається послуга про припинення самоізоляції для громадян, котрі прибули з закордону", – розповіла головний державний санітарний лікар Волинської області Наталія Янко.



Вона закликала дотримуватися протиепідемічних заходів під час свят.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волиняни на свята не залишаться без тестів на коронавірус.Про це стало відомо під час брифінгу у середу, 23 грудня. Пише ІА Конкурент "Вірусологічна лабораторія працює і у вихідні, і в святкові дні. Відбір матеріалів і тестування проводять так само, як і в інші дні. Зокрема, можна провести тестування для перетину кордону. Результати видаються українською та англійською мовами на бланках з водяним знаком, qr-кодом та мокрою печаткою. Результат видають протягом 24 годин. Окрім того, надається послуга про припинення самоізоляції для громадян, котрі прибули з закордону", – розповіла головний державний санітарний лікар Волинської областіВона закликала дотримуватися протиепідемічних заходів під час свят.

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