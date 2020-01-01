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Повідомили, чи тестуватимуть волинян на коронавірус під час свят

Повідомили, чи тестуватимуть волинян на коронавірус під час свят
Волиняни на свята не залишаться без тестів на коронавірус.

Про це стало відомо під час брифінгу у середу, 23 грудня. Пише ІА Конкурент.

"Вірусологічна лабораторія працює і у вихідні, і в святкові дні. Відбір матеріалів і тестування проводять так само, як і в інші дні. Зокрема, можна провести тестування для перетину кордону. Результати видаються українською та англійською мовами на бланках з водяним знаком, qr-кодом та мокрою печаткою. Результат видають протягом 24 годин. Окрім того, надається послуга про припинення самоізоляції для громадян, котрі прибули з закордону", – розповіла головний державний санітарний лікар Волинської області Наталія Янко.

Вона закликала дотримуватися протиепідемічних заходів під час свят.

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Теги: свята, коронавірус, тестування
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