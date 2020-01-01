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Показали, як на Волині будують школу вартістю майже 114 мільйонів гривень

Показали, як на Волині будують школу вартістю майже 114 мільйонів гривень
У селі Башлики Ківерцівського району будується нова школа. Про це інформують у пресслужбі Волинської ОДА.

Загальна кошторисна вартість – майже 114 мільйонів гривень. Потужність навчального закладу – майже 400 учніських місць.

Загальна площа освітнього закладу 8105 м². Школу розпочали будувати «з нуля» ще у 2018 році.

Проєкт передбачає нове будівництво триповерхової споруди загальноосвітньої школи та двоповерхового фізкультурно-спортивного залу з перехідною галереєю на другому поверсі. На першому поверсі школи передбачається облаштування харчоблоку, навчальних кімнат для учнів 1-4 класів, навчально-виробничих приміщень, приймальної, навчальних кабінетів.

Показали, як на Волині будують школу вартістю майже 114 мільйонів гривень
Показали, як на Волині будують школу вартістю майже 114 мільйонів гривень

На другому – облаштування актового залу, медичного та методичного кабінетів, кабінету психолога, учительської та класів.

На третьому поверсі будуть розміщенні бібліотеки, приміщеня адміністративно-господарського призначення та класні кімнати.

Показали, як на Волині будують школу вартістю майже 114 мільйонів гривень
Показали, як на Волині будують школу вартістю майже 114 мільйонів гривень
Показали, як на Волині будують школу вартістю майже 114 мільйонів гривень
Показали, як на Волині будують школу вартістю майже 114 мільйонів гривень
Показали, як на Волині будують школу вартістю майже 114 мільйонів гривень
Показали, як на Волині будують школу вартістю майже 114 мільйонів гривень
Показали, як на Волині будують школу вартістю майже 114 мільйонів гривень

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Теги: Башлики, школа, будівництво
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