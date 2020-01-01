Показали, як на Волині будують школу вартістю майже 114 мільйонів гривень





Загальна кошторисна вартість – майже 114 мільйонів гривень. Потужність навчального закладу – майже 400 учніських місць.



Загальна площа освітнього закладу 8105 м². Школу розпочали будувати «з нуля» ще у 2018 році.



Проєкт передбачає нове будівництво триповерхової споруди загальноосвітньої школи та двоповерхового фізкультурно-спортивного залу з перехідною галереєю на другому поверсі. На першому поверсі школи передбачається облаштування харчоблоку, навчальних кімнат для учнів 1-4 класів, навчально-виробничих приміщень, приймальної, навчальних кабінетів.





На другому – облаштування актового залу, медичного та методичного кабінетів, кабінету психолога, учительської та класів.



На третьому поверсі будуть розміщенні бібліотеки, приміщеня адміністративно-господарського призначення та класні кімнати.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Башлики Ківерцівського району будується нова школа. Про це інформують у пресслужбі Волинської ОДА Загальна кошторисна вартість – майже 114 мільйонів гривень. Потужність навчального закладу – майже 400 учніських місць.Загальна площа освітнього закладу 8105 м². Школу розпочали будувати «з нуля» ще у 2018 році.Проєкт передбачає нове будівництво триповерхової споруди загальноосвітньої школи та двоповерхового фізкультурно-спортивного залу з перехідною галереєю на другому поверсі. На першому поверсі школи передбачається облаштування харчоблоку, навчальних кімнат для учнів 1-4 класів, навчально-виробничих приміщень, приймальної, навчальних кабінетів.На другому – облаштування актового залу, медичного та методичного кабінетів, кабінету психолога, учительської та класів.На третьому поверсі будуть розміщенні бібліотеки, приміщеня адміністративно-господарського призначення та класні кімнати.

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