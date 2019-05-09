Поліцейському офіцеру волинської громади передали службовий автомобіль. ФОТО

Володимир Будков отримав службовий автомобіль марки Renault Duster.



Про це інформують на сайті



Проєкт “Поліцейський офіцер громади” – це продовження впровадження реформи поліції, метою якого є тісна взаємодія поліцейського з об’єднаною територіальною громадою та мешканцями сільської місцевості.





Фінансування проєкту «Поліцейський офіцер громади», в рамках якого громада отримала авто, здійснюється коштом міжнародних партнерів.



Пройшовши конкурсний відбір, навчання на базі Дніпровського державного університету внутрішніх справ на посаду поліцейського офіцера Колодяжненської громади призначили Будкова Володимира.





Задля ефективної та злагодженої роботи на території громади сільський голова Віталій Кашик та депутатський корпус відкрили поліцейську станцію.









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