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У волинській громаді з'явився новий шкільний автобус. ФОТО

У волинській громаді з'явився новий шкільний автобус. ФОТО
У середу, 23 грудня комунальному закладу загальної середньої освіти «Іваничівський ліцей №1 Іваничівської селищної ради Волинської області», урочисто передали шкільний автобус.

Про це інформують на сайті Іваничівської селищної ради.

Транспортний засіб селищна рада придбала на умовах співфінансування, виділивши із свого бюджету 608 тисяч гривень.

Вручити подарунок до закладу освіти завітали заступник селищного голови з гуманітарних питань Оксана Рубан та начальник гуманітарного відділу Світлана Король та митрофорний протоієрей, настоятель Свято-Покровського храму отець Андрій.

У волинській громаді з'явився новий шкільний автобус. ФОТО
У волинській громаді з'явився новий шкільний автобус. ФОТО

Гості привітали педагогічний та учнівський колективи закладу зі знаковою подією у їх шкільному житті.

Священник освятив шкільний автобус та подарував ікону водієві автобуса та побажав щасливої дороги.

Директор ліцею, Заслужений вчитель України Марія Шевчик від імені усієї шкільної родини – дітей, педагогів, батьків, подякувала усім, хто долучився до придбання автобуса, за чудовий подарунок школі.
У волинській громаді з'явився новий шкільний автобус. ФОТО
У волинській громаді з'явився новий шкільний автобус. ФОТО
У волинській громаді з'явився новий шкільний автобус. ФОТО

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Теги: автобус, Іваничівський ліцей
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