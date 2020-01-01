У волинській громаді з'явився новий шкільний автобус. ФОТО





Про це інформують на сайті



Транспортний засіб селищна рада придбала на умовах співфінансування, виділивши із свого бюджету 608 тисяч гривень.



Вручити подарунок до закладу освіти завітали заступник селищного голови з гуманітарних питань Оксана Рубан та начальник гуманітарного відділу Світлана Король та митрофорний протоієрей, настоятель Свято-Покровського храму отець Андрій.





Гості привітали педагогічний та учнівський колективи закладу зі знаковою подією у їх шкільному житті.



Священник освятив шкільний автобус та подарував ікону водієві автобуса та побажав щасливої дороги.



Директор ліцею, Заслужений вчитель України Марія Шевчик від імені усієї шкільної родини – дітей, педагогів, батьків, подякувала усім, хто долучився до придбання автобуса, за чудовий подарунок школі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У середу, 23 грудня комунальному закладу загальної середньої освіти «Іваничівський ліцей №1 Іваничівської селищної ради Волинської області», урочисто передали шкільний автобус.Про це інформують на сайті Іваничівської селищної ради Транспортний засіб селищна рада придбала на умовах співфінансування, виділивши із свого бюджету 608 тисяч гривень.Вручити подарунок до закладу освіти завітали заступник селищного голови з гуманітарних питаньта начальник гуманітарного відділута митрофорний протоієрей, настоятель Свято-Покровського храму отецьГості привітали педагогічний та учнівський колективи закладу зі знаковою подією у їх шкільному житті.Священник освятив шкільний автобус та подарував ікону водієві автобуса та побажав щасливої дороги.Директор ліцею, Заслужений вчитель Українивід імені усієї шкільної родини – дітей, педагогів, батьків, подякувала усім, хто долучився до придбання автобуса, за чудовий подарунок школі.

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