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Лампи та термометри: Луцьк передав небезпечні відходи на утилізацію

Лампи та термометри: Луцьк передав небезпечні відходи на утилізацію
23 грудня у Луцьку здійснили передачу на утилізацію відпрацьованих люмінесцентних ламп та ртутних термометрів, які мешканці міста мають можливість залишити в спеціальних контейнерах, які встановлені біля департаменту ЦНАП (вул. Лесі Українки, 35), на вул. Федорова, 9, бульварі Дружби народів, 7.

Про це повідомляють на сайті Луцької міськради.

Протягом року в місті від громадян зібрали 1911 шт. відпрацьованих компактних люмінесцентних ламп та 212 шт. термометрів. Для порівняння у 2019 році від населення зібрали та передали на утилізацію 2138 шт. компактних люмінесцентних ламп, 157 шт. побутових медичних термометрів.

Оплату послуг в сумі 22,5 тисячі гривень провели коштом міського фонду охорони навколишнього природного середовища. Збір та передачу на демеркуризацію небезпечних токсичних відходів здійснило тернопільське підприємство “Альфа”, в якого наявна ліцензія Мінприроди на даний вид робіт.

За висновками експертів, в Україні лише 2% людей читають інструкцію з використання люмінесцентних ламп і свідомо хочуть здати їх на утилізацію. В більшості випадків небезпечні лампи разом з побутовими відходами вивозять на сміттєзвалища, де ртуть проникає в ґрунт, повітря та підземні води.

Лампи та термометри: Луцьк передав небезпечні відходи на утилізацію

Кожна люмінесцентна лампа містить у своєму балоні пари ртуті у кількості від 1 до 70 міліграмів, термометр — до 2 грам рідкої ртуті. За рівнем токсичності ртуть належить до надзвичайно небезпечних речовин першого, найвищого класу небезпеки. Головна небезпека ртуті в тому, що, потрапивши до організму людини, вона накопичується в ньому, залишаючись там на все життя, уражаючи при цьому центральну нервову систему, печінку, нирки, дихальні шляхи. Їх не можна викидати в контейнер для побутового сміття.

Лампи та термометри: Луцьк передав небезпечні відходи на утилізацію

У Луцькраді нагадали, що підприємства, установи, організації та фізичні особи-підприємці відповідно до чинного законодавства зобов’язані самостійно укладати угоди з ліцензованими підприємствами, передавати відпрацьовані люмінесцентні лампи на утилізацію та оплачувати ці послуги.

Лампи та термометри: Луцьк передав небезпечні відходи на утилізацію

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Теги: лампи, термометри, переробка, відходи, ртуть
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