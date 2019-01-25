У Кривому Розі проїзд у громадському транспорті хочуть зробити безкоштовним для всіх містян





Про це інформує



У бюджеті заклали кошти на забезпечення безкоштовного проїзду в транспорті для містян. Жителі міста їздитимуть за так званими "картками криворіжця".



Для цього ще потрібно розробити програмне забезпечення.



З 1 січня проїзд стане безкоштовним для 35 тис.осіб: педагогів, медиків, соцпрацівників.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З 1 травня 2021 року у Кривому Розі на Дніпропетровщині планують запровадити безкоштовний проїзд у транспорті.Про це інформує Радіо Свобода У бюджеті заклали кошти на забезпечення безкоштовного проїзду в транспорті для містян. Жителі міста їздитимуть за так званими "картками криворіжця".Для цього ще потрібно розробити програмне забезпечення.З 1 січня проїзд стане безкоштовним для 35 тис.осіб: педагогів, медиків, соцпрацівників.

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