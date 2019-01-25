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У Кривому Розі проїзд у громадському транспорті хочуть зробити безкоштовним для всіх містян

У Кривому Розі проїзд у громадському транспорті хочуть зробити безкоштовним для всіх містян
З 1 травня 2021 року у Кривому Розі на Дніпропетровщині планують запровадити безкоштовний проїзд у транспорті.

Про це інформує Радіо Свобода.

У бюджеті заклали кошти на забезпечення безкоштовного проїзду в транспорті для містян. Жителі міста їздитимуть за так званими "картками криворіжця".

Для цього ще потрібно розробити програмне забезпечення.

З 1 січня проїзд стане безкоштовним для 35 тис.осіб: педагогів, медиків, соцпрацівників.

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Теги: Кривий Ріг, громадський транспорт, проїзд, безкоштовний
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