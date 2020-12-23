Посилення карантину з 8 січня оскаржують у суді





Про це повідомила пресслужба суду, пише



Позивач просить суд скасувати постанову уряду, якою було продовжено дію карантину до 28 лютого та встановлено додаткові обмеження в період з 8 по 25 січня.



На думку чоловіка, Кабмін протиправно заборонив окремі види господарської діяльності та обмежив конституційні права українців.



Нагадаємо, Кабінет міністрів вводить посилені карантинні обмеження в Україні з 8 по 24 січня.



Міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що під час дії додаткових карантинних обмежень у січні 2021 року зупиняти роботу транспорту не будуть.

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