Посилення карантину з 8 січня оскаржують у суді
Сьогодні, 04:15
Житель Харкова оскаржив в Окружному адмінсуді Києва постанову Кабміну щодо продовження карантину та його посилення з 8 січня.
Про це повідомила пресслужба суду, пише Еспресо.
Позивач просить суд скасувати постанову уряду, якою було продовжено дію карантину до 28 лютого та встановлено додаткові обмеження в період з 8 по 25 січня.
На думку чоловіка, Кабмін протиправно заборонив окремі види господарської діяльності та обмежив конституційні права українців.
Нагадаємо, Кабінет міністрів вводить посилені карантинні обмеження в Україні з 8 по 24 січня.
Міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що під час дії додаткових карантинних обмежень у січні 2021 року зупиняти роботу транспорту не будуть.
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Про це повідомила пресслужба суду, пише Еспресо.
Позивач просить суд скасувати постанову уряду, якою було продовжено дію карантину до 28 лютого та встановлено додаткові обмеження в період з 8 по 25 січня.
На думку чоловіка, Кабмін протиправно заборонив окремі види господарської діяльності та обмежив конституційні права українців.
Нагадаємо, Кабінет міністрів вводить посилені карантинні обмеження в Україні з 8 по 24 січня.
Міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що під час дії додаткових карантинних обмежень у січні 2021 року зупиняти роботу транспорту не будуть.
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