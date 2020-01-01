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Україні потрібно 40 мільйонів доз вакцини від коронавірусу, – Ляшко

Україні потрібно 40 мільйонів доз вакцини від коронавірусу, – Ляшко
Україна розраховує на 40 млн доз вакцини від COVID-19, щоб прищепити 23 млн громадян за планом вакцинації.

Про це заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко у інтерв'ю Радіо НВ.

"Нам потрібно охопити 23 млн населення. Я розумію, що для цього нам треба буде 40 мільйонів доз", - сказав Ляшко.

Він сказав, що МОЗ починає підготовку кабінетів щеплення і мобільних бригад.

"У нас прописано до I кварталу 2022 року - за цей період ми готові і зможемо за допомогою спроможностей наших медичних працівників, логістичних потужностей охопити щепленнями 23 млн населення", - сказав він.

Нагадаємо, 22 грудня Міністерство охорони здоров'я затвердило план вакцинації населення від COVID-19.

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Теги: Ляшко, коронавірус, вакцинація, вакцина, щеплення
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