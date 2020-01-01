Україні потрібно 40 мільйонів доз вакцини від коронавірусу, – Ляшко





Про це заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко у інтерв'ю



"Нам потрібно охопити 23 млн населення. Я розумію, що для цього нам треба буде 40 мільйонів доз", - сказав Ляшко.



Він сказав, що МОЗ починає підготовку кабінетів щеплення і мобільних бригад.



"У нас прописано до I кварталу 2022 року - за цей період ми готові і зможемо за допомогою спроможностей наших медичних працівників, логістичних потужностей охопити щепленнями 23 млн населення", - сказав він.



Нагадаємо, 22 грудня Міністерство охорони здоров'я затвердило план вакцинації населення від COVID-19.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Україна розраховує на 40 млн доз вакцини від COVID-19, щоб прищепити 23 млн громадян за планом вакцинації.Про це заявив головний санітарний лікару інтерв'ю Радіо НВ "Нам потрібно охопити 23 млн населення. Я розумію, що для цього нам треба буде 40 мільйонів доз", - сказав Ляшко.Він сказав, що МОЗ починає підготовку кабінетів щеплення і мобільних бригад."У нас прописано до I кварталу 2022 року - за цей період ми готові і зможемо за допомогою спроможностей наших медичних працівників, логістичних потужностей охопити щепленнями 23 млн населення", - сказав він.Нагадаємо, 22 грудня Міністерство охорони здоров'я затвердило план вакцинації населення від COVID-19.

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