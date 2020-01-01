У пожежі на Волині загинув 41-річний чоловік
Сьогодні, 09:09
Учора, 23 грудня, у селі Хотешів Камінь-Каширського району загинув чоловік.
Про це повідомила пресслужба волинських рятувальників.
Інформують, що о 23:18 до Служби 101 надійшло повідомлення про пожежу в дерев’яному житловому будинку.
До місця події прибули рятувальники 8-ї Державної пожежно-рятувальної частини Управління ДСНС України у Волинській області. З’ясувалося, що пожежа виникла у житловій кімнаті – горіли речі домашнього вжитку.
Працівники ДСНС о 23:53 локалізували загорання, о 00:07 – ліквідували. На гасіння пожежі подали 1 спеціальний пожежний водяний ствол. Через сильне задимлення рятувальники працювали в складі ланки в апаратах на стисненому повітрі. На місці пожежі виявили тіло чоловіка 1979 року народження.
Ймовірна причина пожежі – необережне поводження з вогнем під час куріння.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомила пресслужба волинських рятувальників.
Інформують, що о 23:18 до Служби 101 надійшло повідомлення про пожежу в дерев’яному житловому будинку.
До місця події прибули рятувальники 8-ї Державної пожежно-рятувальної частини Управління ДСНС України у Волинській області. З’ясувалося, що пожежа виникла у житловій кімнаті – горіли речі домашнього вжитку.
Працівники ДСНС о 23:53 локалізували загорання, о 00:07 – ліквідували. На гасіння пожежі подали 1 спеціальний пожежний водяний ствол. Через сильне задимлення рятувальники працювали в складі ланки в апаратах на стисненому повітрі. На місці пожежі виявили тіло чоловіка 1979 року народження.
Ймовірна причина пожежі – необережне поводження з вогнем під час куріння.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку водій вантажівки розтрощив бетонну арку. ФОТО
Сьогодні, 09:24
Курс валют у Луцьку на 24 грудня
Сьогодні, 09:10
У пожежі на Волині загинув 41-річний чоловік
Сьогодні, 09:09
Повідомили статистику щодо коронавірусу в Україні за минулу добу
Сьогодні, 08:56