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У пожежі на Волині загинув 41-річний чоловік

У пожежі на Волині загинув 41-річний чоловік
Учора, 23 грудня, у селі Хотешів Камінь-Каширського району загинув чоловік.

Про це повідомила пресслужба волинських рятувальників.

Інформують, що о 23:18 до Служби 101 надійшло повідомлення про пожежу в дерев’яному житловому будинку.

До місця події прибули рятувальники 8-ї Державної пожежно-рятувальної частини Управління ДСНС України у Волинській області. З’ясувалося, що пожежа виникла у житловій кімнаті – горіли речі домашнього вжитку.

Працівники ДСНС о 23:53 локалізували загорання, о 00:07 – ліквідували. На гасіння пожежі подали 1 спеціальний пожежний водяний ствол. Через сильне задимлення рятувальники працювали в складі ланки в апаратах на стисненому повітрі. На місці пожежі виявили тіло чоловіка 1979 року народження.

Ймовірна причина пожежі – необережне поводження з вогнем під час куріння.

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Теги: пожежа, Хотешів, загибель
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