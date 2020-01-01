У пожежі на Волині загинув 41-річний чоловік

Учора, 23 грудня, у селі Хотешів Камінь-Каширського району загинув чоловік.Про це повідомила пресслужба волинських рятувальників.Інформують, що о 23:18 до Служби 101 надійшло повідомлення про пожежу в дерев’яному житловому будинку.До місця події прибули рятувальники 8-ї Державної пожежно-рятувальної частини Управління ДСНС України у Волинській області. З’ясувалося, що пожежа виникла у житловій кімнаті – горіли речі домашнього вжитку.Працівники ДСНС о 23:53 локалізували загорання, о 00:07 – ліквідували. На гасіння пожежі подали 1 спеціальний пожежний водяний ствол. Через сильне задимлення рятувальники працювали в складі ланки в апаратах на стисненому повітрі. На місці пожежі виявили тіло чоловіка 1979 року народження.Ймовірна причина пожежі – необережне поводження з вогнем під час куріння.