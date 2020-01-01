Волонтери просять привітати з днем народження доньку волинського Героя, який загинув на Донбасі

На Волині триває реалізація проєкту «Діти Небесного Легіону».Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.сьогодні, 24 грудня, святкує дев’ятий день народження. Саша є донечкою бійця 51-ої окремої механізованої бригади, старшого стрільця-помічника гранатометникаПісля розстрілу блокпоста поблизу Волновахи не повернувся на полігон, а добровільно залишився на Сході. 8 серпня 2014-го загинув в часі напружених довготривалих боїв українських вояків з терористами поблизу висоти Савур-Могила — при зачистці після загорання приміщень терорист у засідці вистрелив з близької відстані Артему в груди, куля пройшла над захисною пластиною бронежилета. Мі-8 намагався забрати поранених, його підбили терористи. Врешті вдалося вивезти військовим автомобілем, серце Артема зупинилося на під'їзді до Амвросіївки. Нагороджений орденом «За мужність» III ступеня (посмертно).“Наш татко” – саме так Саша називає Артема, напевно думаючи, що він у них з мамою один на двох, спільний. Дівчинка часто про нього згадує та розпитує матусю Катерину, де батько навчався, що він любив робити, яким він був, як батьки познайомилися, одружилися, де вона сама була в той час та чому зараз Артем не з ними. Натомість, у відповідь отримує пояснення, що їх татко завжди буде жити у їхніх серцях та світити зірочкою з неба рідній донечці. Катя розповідає доні про війну і що саме вона забрала найдорожчу їм обом людину, не приховуючи нічого.Дівчинка ходить до школи вже у 3 клас. Вона дуже компанійська в класі та зі всіма дружить, товариська. Їй до вподоби зустрічатись з подругами та гратися з ними. А ще Саша займається малюванням та гімнастикою їй дуже подобається. Окрім того, юна красуня ходить на заняття з англійської також займається з репетитором та логопедом.Дівчинка любить ходити в кінотеатр на фільми, обов`язково запасається попкорном, якщо не має часу на кінотеатр тоді запасається їжею та дивиться разом з мамою вдома. Олександра любить тварин, а вдома піклується за маленьким котенятком, яке вони з мамою назвали Маруся. Незважаючи на юний вік, Сашуня на власні заощаджені кошти купила все необхідне для маленького котика.Зробити сюрприз для Олександри може кожен, привітавши її з днем народження на свій розсуд. Контактний номер: 0992294100 та 0989481450. Інформація про батька дівчинки є у Книзі пам’яті. Деталі за посиланням: http://memorybook.org.ua/14/karaban.htm4149 4991 1912 8088 (Карабан Катерина Едуардівна) Приватбанк.Карабан Олександра – 9 років (24.12.2011). м. Луцьк. Зріст: 140. Розмір взуття: 36.