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Потрібні протигрибкові препарати та антибіотики: для онкохворих дітей з Волині збирають гроші на ліки

Потрібні протигрибкові препарати та антибіотики: для онкохворих дітей з Волині збирають гроші на ліки
Небайдужих волинян просять допомогти зібрати кошти на закупівлю ліків для онкохворих діток.

Про це на сторінці у фейсбук написала очільник благодійної організація «Фонд боротьби з раком» Марія Адамчук-Коротицька.

Благодійниця зауважує, що останнім часом потреб на закупівлю ліків настільки багато, що організація не в змозі їх повністю закривати.

Тож наразі дуже потрібні протигрибкові препарати та антибіотики.

"На минулому тижні і вчора ми закупили та передали частину цих ліків (на 140 тис. грн.), але то лише половина від потреби. Допоможіть закупити ще хоча б 100 уп. антибіотика "Лінелід" (орієнтовна вартість - 60 тис.грн.) та 40 уп. протигрибкового препарату "Воріконазол" (орієнтовна вартість - 75 тис.грн.)", - йдеться у дописі.

Реквізити для допомоги:

Фонд боротьби з раком
ПриватБанк:
поточний рахунок - UA903034400000026009055546376,
МФО - 303440.
ЄДРПОУ - 43771114
Отримувач: Благодійна організація "Фонд боротьби з раком"
Благодійний Фонд "СТОПРАК"
ПриватБанк:
поточний рахунок - UA043034400000026006055501466,
МФО - 303440.
ЄДРПОУ - 37537784
Отримувач: Благодійний фонд "СТОПРАК"

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Теги: благодійність, допомога, хворі, рак
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