Потрібні протигрибкові препарати та антибіотики: для онкохворих дітей з Волині збирають гроші на ліки

Небайдужих волинян просять допомогти зібрати кошти на закупівлю ліків для онкохворих діток.Про це на сторінці у фейсбук написала очільник благодійної організація «Фонд боротьби з раком»Благодійниця зауважує, що останнім часом потреб на закупівлю ліків настільки багато, що організація не в змозі їх повністю закривати.Тож наразі дуже потрібні протигрибкові препарати та антибіотики."На минулому тижні і вчора ми закупили та передали частину цих ліків (на 140 тис. грн.), але то лише половина від потреби. Допоможіть закупити ще хоча б 100 уп. антибіотика "Лінелід" (орієнтовна вартість - 60 тис.грн.) та 40 уп. протигрибкового препарату "Воріконазол" (орієнтовна вартість - 75 тис.грн.)", - йдеться у дописі.Фонд боротьби з ракомПриватБанк:поточний рахунок - UA903034400000026009055546376,МФО - 303440.ЄДРПОУ - 43771114Отримувач: Благодійна організація "Фонд боротьби з раком"Благодійний Фонд "СТОПРАК"ПриватБанк:поточний рахунок - UA043034400000026006055501466,МФО - 303440.ЄДРПОУ - 37537784Отримувач: Благодійний фонд "СТОПРАК"