На Волині застілля обернулося кривавою різаниною: підозрюваному «світить» до 15-ти років у в'язниці





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У понеділок, 21 грудня, до Ковельської районної лікарні госпіталізували 42-річного жителя району. У чоловіка медики діагностували ножове поранення шиї та інші тілесні ушкодження.



Поліцейські з’ясували, що напередодні постраждалий у компанії знайомих розпивав спритне. Через деякий час між учасниками застілля виник конфлікт, під час якого один з гостей наніс волинянину тілесні ушкодження.



Оперативники встановили зловмисника, ним виявився 59-річний житель Ковельського району. Його затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.



Слідчі повідомили затриманому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Мова йде про вчинення замаху на умисне вбивство.



Підозрюваному загрожує від семи до п’ятнадцяти років позбавлення волі. Триває слідство.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковелі слідчі повідомили волинянину про підозру у вчиненні замаху на вбивство. Наразі вирішують питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує, зокрема, до п’ятнадцяти років позбавлення волі.Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.У понеділок, 21 грудня, до Ковельської районної лікарні госпіталізували 42-річного жителя району. У чоловіка медики діагностували ножове поранення шиї та інші тілесні ушкодження.Поліцейські з’ясували, що напередодні постраждалий у компанії знайомих розпивав спритне. Через деякий час між учасниками застілля виник конфлікт, під час якого один з гостей наніс волинянину тілесні ушкодження.Оперативники встановили зловмисника, ним виявився 59-річний житель Ковельського району. Його затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.Слідчі повідомили затриманому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Мова йде про вчинення замаху на умисне вбивство.Підозрюваному загрожує від семи до п’ятнадцяти років позбавлення волі. Триває слідство.

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