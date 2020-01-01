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На Волині застілля обернулося кривавою різаниною: підозрюваному «світить» до 15-ти років у в'язниці

На Волині застілля обернулося кривавою різаниною: підозрюваному «світить» до 15-ти років у в'язниці
У Ковелі слідчі повідомили волинянину про підозру у вчиненні замаху на вбивство. Наразі вирішують питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує, зокрема, до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.

У понеділок, 21 грудня, до Ковельської районної лікарні госпіталізували 42-річного жителя району. У чоловіка медики діагностували ножове поранення шиї та інші тілесні ушкодження.

Поліцейські з’ясували, що напередодні постраждалий у компанії знайомих розпивав спритне. Через деякий час між учасниками застілля виник конфлікт, під час якого один з гостей наніс волинянину тілесні ушкодження.

Оперативники встановили зловмисника, ним виявився 59-річний житель Ковельського району. Його затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі повідомили затриманому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Мова йде про вчинення замаху на умисне вбивство.

Підозрюваному загрожує від семи до п’ятнадцяти років позбавлення волі. Триває слідство.

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Теги: Поліція, Волинь, Ковель, вбивство
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