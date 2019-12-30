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У двох громадах на Волині – нові шерифи

У двох громадах на Волині – нові шерифи
У Колодяжненській та Самарівській територіальних громадах запрацювали поліцейські станції. Це вже 37 та 38-ма станції на Волині, створені в громадах, які долучилися до проекту «Поліцейський офіцер громади».

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.

У Колодяжненській територіальній громаді працюватиме поліцейський офіцер Володимир Будков. Правоохоронець обслуговуватиме 19 населений пунктів з загальною кількістю населення – понад 10 тисяч осіб.

У двох громадах на Волині – нові шерифи


Анатолій Пашкевич служитиме у Самарівській громаді, де проживає понад п’ять тисяч осіб.

У двох громадах на Волині – нові шерифи


Зазначимо, що поліцейські пройшли складний конкурсний відбір та навчання на базі Дніпровського державного університету внутрішніх справ. Протягом майже трьох місяців офіцери громад вивчали спеціальний підготовчий курс, аби бути гідними захисниками своєї громади.

На місцях правоохоронцям створили комфортні умови для виконання функціональних обов’язків, пов’язаних із забезпеченням публічної безпеки й порядку.

Вчора, 23 грудня, вони отримали позашляховики, щоб мати змогу оперативніше реагувати на виклики. В авто є все потрібне – сейф, термопринтер для винесення постанов про адмінправопорушення, а також інструменти, які необхідні не тільки для несення служби, а й для допомоги людям.

У двох громадах на Волині – нові шерифи


До слова, проект «Поліцейський офіцер громади» розпочав працювати на території України з 2019 року. Це новий формат дільничного офіцера поліції, який живе та працює на території своєї громади та знає всі проблемні питання громадян й допомагає у їх вирішенні.

У двох громадах на Волині – нові шерифи
У двох громадах на Волині – нові шерифи
У двох громадах на Волині – нові шерифи



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Теги: поліцуйський офіцер громади, Волинь, поліція, правоохоронці, ОТГ
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