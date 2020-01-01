З ковзанкою просто неба: яким буде новий ЖК в Луцьку

З ковзанкою просто неба: яким буде новий ЖК в Луцьку
Сьогодні, 11:21
Пам'ятаєте величезну ковзанку в нью-йоркському Central Park із сімейного різдвяного фільму "Сам удома-2"? Саме там бандити, яких так хитромудро водив за носа малий Кевін, складали план пограбування магазину іграшок.
А що коли й біля вашого дому буде власна велика ковзанка під відкритим небом (без бандитів, звісно)? Немає нічого неможливого, якщо йдеться про перший житловий комплекс преміумкласу в Луцьку "Оселя парк", пише "Конкурент".
У сучасному мікрорайоні Луцька на вул. Чорновола, де школи, садочки, кафе, лікарня, а також великий ТРЦ розташовані на відстані 5-10 хвилин прогулянки пішки, і "виростають" найдорожчі в місті будинки. А поруч з ними – велика акваторія, яка з приходом морозів перетворюється на центр сімейних розваг – справжню льодову арену. Тут вам і на ковзанах покататися, і в сніжки пограти.
Лише уявіть: швидким тихохідним швейцарським ліфтом ви спускаєтеся на перший поверх, бажаєте консьєржу щасливого Нового року та неспішною ходою виходите на закриту від сторонніх прибудинкову територію. Забираєте свою малечу з дитячого майданчика і разом, усією сім'єю прямуєте на ковзанку. А там – веселощі, гамір, сміх... На деревах мерехтять новорічні ліхтарики, а з неба летить легкий лапатий сніг. Хіба це не сцена з голлівудського фільму? А це може стати вашою реальністю.
Так, зимові свята швидко минають, але не для мешканців ЖК "Оселя парк". Незалежно від пори року на його мешканців чекатиме комфортне життя у просторих апартаментах, оскільки житловий комплекс пропонує вільне проєктування квартир. Важливою перевагою житлового комплексу є широко розвинута інфраструктура. Окрім нової школи неподалік, на його території розмістяться:
- кав'ярня;
- салон краси;
- аптека;
- дитячий садочок;
- магазин;
- фітнес-клуб.
Купуючи квартиру в "Оселі парк", ви отримаєте ряд таких переваг:
вентильований фасад, утеплений мінеральною ватою, а це прохолода влітку, тепло взимку та економія на комунальних послугах;
металопластикові вікна з шестикамерним профілем та двокамерним cклопакетом;
індивідуальне опалення;
власна трансформаторна електропідстанція з двома незалежними лініями живлення, яка фактично ніколи не залишить вас без світла;
підземний паркінг з цілодобовою охороною, де ваше авто завжди в теплі та безпеці.
Зимові свята – це надзвичайна пора, коли ми мріємо, щоб усі наші заповітні бажання здійснилися. І якщо ви давно марите новим житлом, саме час втілити свою мрію в реальність, купивши квартиру в ЖК "Оселя парк". А забудовник уже поклав для вас подарунок під ялинку – до 7 січня 2021 року триває новорічна акція:
- однокімнатна квартира зі зручним сучасним плануванням тепер зі знижкою до 1000 грн на 1 квадратний метр.
- А для тих, кому треба більше простору, – додаткова знижка на великогабаритні квартири.
Детальніше про ЖК "Оселя парк" можна почитати тут: https://oselyapark.com/.
Телефонуйте:
+38 099 309 1515
+38 097 309 1515
+38 093 309 1515
Матеріал опублікований на правах реклами.
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А що коли й біля вашого дому буде власна велика ковзанка під відкритим небом (без бандитів, звісно)? Немає нічого неможливого, якщо йдеться про перший житловий комплекс преміумкласу в Луцьку "Оселя парк", пише "Конкурент".
У сучасному мікрорайоні Луцька на вул. Чорновола, де школи, садочки, кафе, лікарня, а також великий ТРЦ розташовані на відстані 5-10 хвилин прогулянки пішки, і "виростають" найдорожчі в місті будинки. А поруч з ними – велика акваторія, яка з приходом морозів перетворюється на центр сімейних розваг – справжню льодову арену. Тут вам і на ковзанах покататися, і в сніжки пограти.
Лише уявіть: швидким тихохідним швейцарським ліфтом ви спускаєтеся на перший поверх, бажаєте консьєржу щасливого Нового року та неспішною ходою виходите на закриту від сторонніх прибудинкову територію. Забираєте свою малечу з дитячого майданчика і разом, усією сім'єю прямуєте на ковзанку. А там – веселощі, гамір, сміх... На деревах мерехтять новорічні ліхтарики, а з неба летить легкий лапатий сніг. Хіба це не сцена з голлівудського фільму? А це може стати вашою реальністю.
Так, зимові свята швидко минають, але не для мешканців ЖК "Оселя парк". Незалежно від пори року на його мешканців чекатиме комфортне життя у просторих апартаментах, оскільки житловий комплекс пропонує вільне проєктування квартир. Важливою перевагою житлового комплексу є широко розвинута інфраструктура. Окрім нової школи неподалік, на його території розмістяться:
- кав'ярня;
- салон краси;
- аптека;
- дитячий садочок;
- магазин;
- фітнес-клуб.
Купуючи квартиру в "Оселі парк", ви отримаєте ряд таких переваг:
вентильований фасад, утеплений мінеральною ватою, а це прохолода влітку, тепло взимку та економія на комунальних послугах;
металопластикові вікна з шестикамерним профілем та двокамерним cклопакетом;
індивідуальне опалення;
власна трансформаторна електропідстанція з двома незалежними лініями живлення, яка фактично ніколи не залишить вас без світла;
підземний паркінг з цілодобовою охороною, де ваше авто завжди в теплі та безпеці.
Зимові свята – це надзвичайна пора, коли ми мріємо, щоб усі наші заповітні бажання здійснилися. І якщо ви давно марите новим житлом, саме час втілити свою мрію в реальність, купивши квартиру в ЖК "Оселя парк". А забудовник уже поклав для вас подарунок під ялинку – до 7 січня 2021 року триває новорічна акція:
- однокімнатна квартира зі зручним сучасним плануванням тепер зі знижкою до 1000 грн на 1 квадратний метр.
- А для тих, кому треба більше простору, – додаткова знижка на великогабаритні квартири.
Детальніше про ЖК "Оселя парк" можна почитати тут: https://oselyapark.com/.
Телефонуйте:
+38 099 309 1515
+38 097 309 1515
+38 093 309 1515
Матеріал опублікований на правах реклами.
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