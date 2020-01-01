У Польщі суд виправдав трьох українців, які просиділи за ґратами 2 роки





Як пoвідoмляє



Нападники зв’язували своїх жертв та катували їх, вимагаючи грошей й інших матеріальних цінностей. У злочинах підозрювали десятьох українців, однак до суду притягнули лише трьох.



У березні 2020 року Окружний суд Любліна вирішив, що збирання доказів були непрофесійними, а, по суті, єдиний доказ у справі є недостатнім. Йдеться про розпізнавання голосу зловмисників однією з постраждалих осіб в результаті серії нападів. Розпізнавання виглядало наступним чином: у залі, перегородженому матрацом, з одного боку стояли жертви, а з іншого – підозрювані. Останніх просили прочитати фрагменти розмови, схожої на ту, яка була під час нападу.



Суд тоді ухвалив, що проведена експертиза не вказала однозначно, що саме оскаржені громадяни України вчинили розбійні напади й наказав звільнити 3-х чоловіків з тимчасового арешту. Прокуратура оскаржила такий вирок.



Однак у грудні 2020 року вже й Апеляційний суд став на сторону громадян України. Їх повністю виправдали через брак доказів у справі. Тепе усі троє можуть вимагати компенсації за два роки, які вони провели в арешті.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Апеляційний суд Любліна виправдав трьох українців, яких звинувачували у розбійних нападах.Як пoвідoмляє Yavp.pl з пoсиланням на dziennikwschodni.pl, справа стосувалася нападів на приватні будинки, які сталися протягом 2018 року в місті Хелм та його околицях.Нападники зв’язували своїх жертв та катували їх, вимагаючи грошей й інших матеріальних цінностей. У злочинах підозрювали десятьох українців, однак до суду притягнули лише трьох.У березні 2020 року Окружний суд Любліна вирішив, що збирання доказів були непрофесійними, а, по суті, єдиний доказ у справі є недостатнім. Йдеться про розпізнавання голосу зловмисників однією з постраждалих осіб в результаті серії нападів. Розпізнавання виглядало наступним чином: у залі, перегородженому матрацом, з одного боку стояли жертви, а з іншого – підозрювані. Останніх просили прочитати фрагменти розмови, схожої на ту, яка була під час нападу.Суд тоді ухвалив, що проведена експертиза не вказала однозначно, що саме оскаржені громадяни України вчинили розбійні напади й наказав звільнити 3-х чоловіків з тимчасового арешту. Прокуратура оскаржила такий вирок.Однак у грудні 2020 року вже й Апеляційний суд став на сторону громадян України. Їх повністю виправдали через брак доказів у справі. Тепе усі троє можуть вимагати компенсації за два роки, які вони провели в арешті.

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