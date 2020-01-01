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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Повідомили, де на Волині виявили найбільше випадків коронавірусу за добу

Повідомили, де на Волині виявили найбільше випадків коронавірусу за добу
За минулу добу на Волині зареєстрували 427 випадків захворювання на COVID-19.

Про це йдеться на сторінці Волинської ОДА у фейсбуці.

Так, найбільшу кількість нових хворих зареєстрували в обласному центрі, Володимир-Волинському та Ківерцівському районах.

м. Луцьк – 179
м. Нововолинськ – 14,
Володимир-Волинський район – 58,
Горохівський район – 1,
Іваничівський район – 3,
Камінь-Каширський район – 3,
Ківерцівський район –38,
Ковельський район – 15,
Локачинський район – 5,
Любомльський район – 12,
Любешівський район – 5,
Луцький район – 75,
Маневицький район – 9,
Рожищенський район – 8,
Турійський район – 2.

Усього станом на 24 грудня в області зареєстрували 31 917 випадків.
Одужали – 25762 (за останню добу – 394).
Летальні випадки – 496 (за останню добу – 1, в місті Нововолинськ).
Методом ПЛР всього обстежили 126 254 особи, за минулу добу обстежили - 931 особу.

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Теги: коронавірус, Волинь, статистика, захворювання
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