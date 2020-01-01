Повідомили, де на Волині виявили найбільше випадків коронавірусу за добу
Сьогодні, 11:17
За минулу добу на Волині зареєстрували 427 випадків захворювання на COVID-19.
Про це йдеться на сторінці Волинської ОДА у фейсбуці.
Так, найбільшу кількість нових хворих зареєстрували в обласному центрі, Володимир-Волинському та Ківерцівському районах.
м. Луцьк – 179
м. Нововолинськ – 14,
Володимир-Волинський район – 58,
Горохівський район – 1,
Іваничівський район – 3,
Камінь-Каширський район – 3,
Ківерцівський район –38,
Ковельський район – 15,
Локачинський район – 5,
Любомльський район – 12,
Любешівський район – 5,
Луцький район – 75,
Маневицький район – 9,
Рожищенський район – 8,
Турійський район – 2.
Усього станом на 24 грудня в області зареєстрували 31 917 випадків.
Одужали – 25762 (за останню добу – 394).
Летальні випадки – 496 (за останню добу – 1, в місті Нововолинськ).
Методом ПЛР всього обстежили 126 254 особи, за минулу добу обстежили - 931 особу.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Повідомили статистику щодо коронавірусу в Україні за минулу добу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться на сторінці Волинської ОДА у фейсбуці.
Так, найбільшу кількість нових хворих зареєстрували в обласному центрі, Володимир-Волинському та Ківерцівському районах.
м. Луцьк – 179
м. Нововолинськ – 14,
Володимир-Волинський район – 58,
Горохівський район – 1,
Іваничівський район – 3,
Камінь-Каширський район – 3,
Ківерцівський район –38,
Ковельський район – 15,
Локачинський район – 5,
Любомльський район – 12,
Любешівський район – 5,
Луцький район – 75,
Маневицький район – 9,
Рожищенський район – 8,
Турійський район – 2.
Усього станом на 24 грудня в області зареєстрували 31 917 випадків.
Одужали – 25762 (за останню добу – 394).
Летальні випадки – 496 (за останню добу – 1, в місті Нововолинськ).
Методом ПЛР всього обстежили 126 254 особи, за минулу добу обстежили - 931 особу.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Повідомили статистику щодо коронавірусу в Україні за минулу добу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Повідомили статистику щодо коронавірусу в Україні за минулу добу
Сьогодні, 08:56
Захворюваність на СOVID-19 на Волині знову росте: де ситуація найгірша
23 грудень, 14:43
В Україні – знову понад 10 тисяч випадків коронавірусу за добу
23 грудень, 08:57
Коментарі 0
Останні новини
З ковзанкою просто неба: яким буде новий ЖК в Луцьку
Сьогодні, 11:21
Повідомили, де на Волині виявили найбільше випадків коронавірусу за добу
Сьогодні, 11:17
У новорічну ніч кафе та ресторанам дозволили працювати до ранку
Сьогодні, 11:15
Де у Луцьку можна цілодобово поповнювати е-квиток для проїзду у громадському транспорті
Сьогодні, 10:52