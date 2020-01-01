Повідомили, де на Волині виявили найбільше випадків коронавірусу за добу





Про це



Так, найбільшу кількість нових хворих зареєстрували в обласному центрі, Володимир-Волинському та Ківерцівському районах.



м. Луцьк – 179

м. Нововолинськ – 14,

Володимир-Волинський район – 58,

Горохівський район – 1,

Іваничівський район – 3,

Камінь-Каширський район – 3,

Ківерцівський район –38,

Ковельський район – 15,

Локачинський район – 5,

Любомльський район – 12,

Любешівський район – 5,

Луцький район – 75,

Маневицький район – 9,

Рожищенський район – 8,

Турійський район – 2.



Усього станом на 24 грудня в області зареєстрували 31 917 випадків.

Одужали – 25762 (за останню добу – 394).

Летальні випадки – 496 (за останню добу – 1, в місті Нововолинськ).

Методом ПЛР всього обстежили 126 254 особи, за минулу добу обстежили - 931 особу.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За минулу добу на Волині зареєстрували 427 випадків захворювання на COVID-19.Про це йдеться на сторінці Волинської ОДА у фейсбуці.Так, найбільшу кількість нових хворих зареєстрували в обласному центрі, Володимир-Волинському та Ківерцівському районах.м. Луцьк – 179м. Нововолинськ – 14,Володимир-Волинський район – 58,Горохівський район – 1,Іваничівський район – 3,Камінь-Каширський район – 3,Ківерцівський район –38,Ковельський район – 15,Локачинський район – 5,Любомльський район – 12,Любешівський район – 5,Луцький район – 75,Маневицький район – 9,Рожищенський район – 8,Турійський район – 2.Усього станом на 24 грудня в області зареєстрували 31 917 випадків.Одужали – 25762 (за останню добу – 394).Летальні випадки – 496 (за останню добу – 1, в місті Нововолинськ).Методом ПЛР всього обстежили 126 254 особи, за минулу добу обстежили - 931 особу.

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