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У Луцьку патрульні зловили 19-річного хлопця, який їздив п'яним за кермом

У Луцьку патрульні зловили 19-річного хлопця, який їздив п'яним за кермом
Луцькі патрульні виявили п'яного водія.

Зазначається, що сьогодні вночі під час патрулювання на проспекті Відродження, поліцейські виявили Volkswagen Touran, який у темну пору доби їхав без увімкненого ближнього світла фар, чим порушував ПДР, - інформує патрульна поліція Волинської області.

Під час перевірки документів патрульні встановили, що 19-річний хлопець не отримував посвідчення водія у встановленому порядку. Окрім того, у кермувальника виявили ознаки алкогольного сп'яніння.
Він пройшов огляд на стан сп’яніння на місці події. Результат — позитивний.

У результаті на керманича патрульні склали адміністративні матеріали на за ч.1 ст.130 (Керування у стані сп’яніння) та за ч.2 ст.126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має права керування) КУпАП.


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Теги: п'яний водій, Луцьк, патрульні
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