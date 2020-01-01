У Луцьку патрульні зловили 19-річного хлопця, який їздив п'яним за кермом
Сьогодні, 11:26
Луцькі патрульні виявили п'яного водія.
Зазначається, що сьогодні вночі під час патрулювання на проспекті Відродження, поліцейські виявили Volkswagen Touran, який у темну пору доби їхав без увімкненого ближнього світла фар, чим порушував ПДР, - інформує патрульна поліція Волинської області.
Під час перевірки документів патрульні встановили, що 19-річний хлопець не отримував посвідчення водія у встановленому порядку. Окрім того, у кермувальника виявили ознаки алкогольного сп'яніння.
Він пройшов огляд на стан сп’яніння на місці події. Результат — позитивний.
У результаті на керманича патрульні склали адміністративні матеріали на за ч.1 ст.130 (Керування у стані сп’яніння) та за ч.2 ст.126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має права керування) КУпАП.
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Зазначається, що сьогодні вночі під час патрулювання на проспекті Відродження, поліцейські виявили Volkswagen Touran, який у темну пору доби їхав без увімкненого ближнього світла фар, чим порушував ПДР, - інформує патрульна поліція Волинської області.
Під час перевірки документів патрульні встановили, що 19-річний хлопець не отримував посвідчення водія у встановленому порядку. Окрім того, у кермувальника виявили ознаки алкогольного сп'яніння.
Він пройшов огляд на стан сп’яніння на місці події. Результат — позитивний.
У результаті на керманича патрульні склали адміністративні матеріали на за ч.1 ст.130 (Керування у стані сп’яніння) та за ч.2 ст.126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має права керування) КУпАП.
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