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У Володимир-Волинській міській раді – новий депутат

У Володимир-Волинській міській раді – новий депутат
У Володимир-Волинській міській раді восьмого скликання – новий депутат – Сергій Литвин від “Батьківщини”.

На засіданні сесії міської ради 24-го грудня заслухали інформацію голови Володимир-Волинської міської територіальної виборчої комісії Оксани Кротач про заміщення депутата міської ради восьмого скликання.

За її словами, від депутатського мандату відмовився заступник міського голови Андрій Гудим, оскільки не може сумісно бути заступником міського голови та депутатом. Тому мандат отримує наступний у списку “Батьківщини” Сергій Литвин.

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Теги: Володимир, депутат, міськрада
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